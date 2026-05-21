Anh Sổng A Dũng, người có uy tín tiêu biểu của thôn Khuôn Bổ, người truyền lửa khát vọng đổi đời cho đồng bào người Mông qua mô hình trồng măng Bát Độ.

Khát vọng từ mảnh đất khó

Về thôn Khuôn Bổ hôm nay, khó ai có thể hình dung mảnh đất này từng một thời bị cái đói, cái nghèo bủa vây bởi sự chia cắt của địa hình và tập quán canh tác lạc hậu. Trong câu chuyện đổi thay ấy, Sổng A Dũng đã xuất hiện với một biểu tượng về tinh thần “dám nghĩ, dám làm”.

Là người có uy tín trong cộng đồng, anh Dũng hiểu rằng, nếu chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà bản thân không tự nỗ lực, thì cái nghèo sẽ mãi đeo bám. Với anh, sự tiên phong không nằm ở lời nói suông mà phải bằng hành động cụ thể.

Từ hộ khó khăn, đến nay gia đình anh Dũng đã là hộ khá giả trong vùng

Chứng kiến tiềm năng từ cây măng Bát Độ - loại cây đặc sản có khả năng thích nghi tốt với thổ nhưỡng địa phương, anh đã quyết định dồn toàn bộ tâm sức để phát triển mô hình kinh tế mới này vào năm 2006.

Những ngày đầu bắt tay vào làm, khó khăn chồng chất khó khăn. Vốn liếng ít ỏi, kỹ thuật canh tác chưa bài bản, lại thêm những ánh mắt nghi ngại của bà con xung quanh. Thế nhưng, với bản tính kiên trì của người con núi rừng, anh Dũng vừa làm vừa học, vừa rút kinh nghiệm. Anh lặn lội tìm hiểu kỹ thuật, chăm sóc cây măng như chăm bẵm chính hy vọng của gia đình mình.

“Quả ngọt” cho sự kiên trì

Trời không phụ lòng người, mô hình trồng măng của gia đình anh Dũng bắt đầu cho thu hoạch. Từ những ha ban đầu, diện tích măng dần được mở rộng, mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững. Từ hộ khó khăn, đến nay gia đình anh Dũng đã trở thành hộ khá giả trong vùng. Anh chia sẻ, với tần suất thu hoạch 4 ngày mỗi lứa trong suốt 3 tháng, sau khi trừ chi phí, anh thu về khoảng 80 triệu đồng.

Giá trị lớn nhất mà anh nhận được không chỉ là kinh tế, mà là tương lai của thế hệ mai sau. Nhờ nguồn thu từ cây măng, các con của anh được ăn học đầy đủ, đến trường trong niềm tự hào của cha mẹ. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho thấy: Khi tư duy thay đổi, cuộc đời sẽ đổi thay.

Không dừng lại ở việc làm giàu cho riêng mình, với vai trò là người có uy tín, anh Dũng luôn đau đáu với cái nghèo của bà con trong bản. Anh tận tình hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và thậm chí là hỗ trợ cây giống cho những hộ còn khó khăn.

Hiện nay, mô hình của anh đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, giúp họ có thu nhập ngay trên chính mảnh đất quê hương mình mà không phải đi làm thuê nơi xứ người. Anh Sổng A Dũng chia sẻ, mong muốn lớn nhất của anh là thấy nhà nào cũng có thu nhập ổn định, trẻ em nào cũng được học hành đến nơi đến chốn.

"Cái bắt tay" chiến lược

Điểm khác biệt và cũng là yếu tố then chốt tạo nên sự phát triển bền vững tại Khuôn Bổ chính là mô hình liên kết "bốn nhà": Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông mà anh Dũng là cầu nối quan trọng.

Anh hiểu rằng, khó khăn lớn nhất của nông dân là đầu ra. Để bà con yên tâm sản xuất, anh đã cùng chính quyền địa phương tích cực kết nối với các doanh nghiệp.

Hiện nay, toàn bộ sản lượng măng của bà con Khuôn Bổ và các vùng lân cận đều được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với mức giá ổn định. Đây là một bước ngoặt lịch sử: Người nông dân vùng cao giờ đây không còn phải lo cảnh "được mùa mất giá" hay "tự sản tự tiêu".

Chính quyền xã Hưng Khánh đóng vai trò giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, doanh nghiệp đảm bảo đầu ra, còn những người như anh Dũng là người trực tiếp điều phối, hướng dẫn bà con thực hiện đúng quy trình canh tác sạch.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026, xã Hưng Khánh tiếp tục duy trì thế mạnh sản xuất lâm nghiệp, với 1.980 ha tre Bát Độ, hoàn thành 100% kế hoạch diện tích cả năm.

Măng Bát Độ được nhà máy bao tiêu và chế biến sâu theo tiêu chuẩn quốc tế. Lực lượng lao động chính của nhà máy là người DTTS tại địa phương

Về chỉ tiêu sản lượng, xã đặt mục tiêu khai thác 11.600 tấn măng thương phẩm trong niên vụ 2026, quyết tâm đưa cây tre trở thành mũi nhọn kinh tế địa phương.

Ông Triệu Khánh Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh rạng rỡ khi nói về sự thành công của mô hình liên kết trồng măng tre Bát Độ, mở ra hướng đi mới bền vững cho đồng bào.

Nhận xét về tấm gương anh Sổng A Dũng, ông Triệu Khánh Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai đầy tự hào chia sẻ: “Anh Dũng là một điển hình tiêu biểu về ý chí nghị lực. Ở anh, chúng tôi thấy được sự kết hợp giữa truyền thống chịu thương chịu khó của người dân tộc thiểu số và tư duy kinh tế hiện đại. Anh không chỉ làm giàu cho mình mà còn là cánh tay nối dài của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương".

Ông Thiện cũng nhấn mạnh, thành công của anh Dũng là kết quả của sự cộng hưởng từ nỗ lực cá nhân và các chính sách quan tâm sâu sát của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách hỗ trợ sản xuất, những người nông dân như anh Dũng đã có thêm điều kiện thuận lợi để bứt phá.

Câu chuyện của anh Sổng A Dũng một lần nữa khẳng định: Sự quan tâm của Nhà nước cùng với khát vọng vươn lên của những “người nhóm lửa” như anh Dũng, chính là chìa khóa để xóa đi khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, để bản làng vùng cao mãi vững bước trên con đường đổi mới và phát triển bền vững.