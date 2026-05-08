Tôi năm nay 58 tuổi, chồng mất đã hơn chục năm, một mình nuôi con trai khôn lớn. Con trai là niềm tự hào lớn nhất đời tôi vì học hành giỏi giang, tính tình chững chạc, biết nghĩ cho gia đình lại có công việc ổn định ở thành phố, thu nhập hơn 20 triệu đồng.

Khoảng 1 năm nay, con có người yêu. Vài tháng nay, khi thấy tình cảm gắn bó, con bắt đầu kể với tôi. Tôi không phải kiểu mẹ khó tính và thậm chí còn tin tưởng vào sự lựa chọn của con.

Thỉnh thoảng con trai và bạn gái gọi video về cho tôi. Qua màn hình, tôi thấy cô bé có gương mặt sáng, nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép. Tôi nghĩ thầm, thôi thì cô gái được con mình chọn chắc cũng không tệ.

Dịp lễ vừa qua, con trai đưa bạn gái về ra mắt, tôi nôn nóng chờ đợi, dọn dẹp nhà cửa từ sớm, chuẩn bị cơm nước tươm tất.

Đến khi hai đứa bước vào cổng, tôi sững người nhận ra… không phải cái gì nhìn qua ảnh, video cũng đúng.

Con trai tôi cao 1m75, dáng người cân đối, còn cô gái đi bên cạnh, tên B. chỉ đứng tới vai nó, thậm chí thấp hơn. Tôi đoán cô gái cao chỉ khoảng 1,4m. Nhìn hai đứa đứng cạnh nhau, cảm giác chênh lệch thấy rõ.

Tôi vẫn giữ ý, tiếp đón bình thường nhưng trong lòng hụt hẫng. Trong bữa cơm, tôi hỏi han công việc, gia đình của B. Được biết, B. làm phiên dịch viên ở công ty nước ngoài và gia sư tiếng Anh, thu nhập khoảng 70 triệu/tháng, gia đình ở thành phố, điều kiện khá giả. Nói chung, xét về mọi mặt thì không có gì để chê.

Nhưng càng "ổn" như thế, tôi lại càng thấy tiếc. Giá mà con bé cao ráo, cân đối một chút thì đã khác.

Người mẹ lo lắng khi bạn gái của con quá thấp, nhìn không "xứng đôi".

Tôi biết nói ra thì nhiều người sẽ bảo tôi nông cạn, nhưng thật lòng, nhìn hai đứa đứng cạnh nhau, tôi không thấy "hợp". Không phải tôi chê bai ngoại hình, nhưng hôn nhân là chuyện lâu dài. Tôi cứ nghĩ tới cảnh sau này đi cùng nhau, đi đám cưới, gặp họ hàng, bạn bè… người ta nhìn vào sẽ nói sao đây?

Rồi còn chuyện con cái sau này nữa, nhỡ cháu nội tôi giống mẹ mà thấp bé thì thiệt thòi cho nó. Chưa kể, cô gái thấp nhỏ như vậy, việc sinh nở chắc chắn vất vả.

Tối hôm đó, khi B. lên phòng nghỉ, tôi gọi riêng con trai ra nói chuyện. Tôi hỏi thẳng: "Con không thấy hai đứa chênh lệch quá à?".

Con im lặng một lúc rồi nói: "Con biết mẹ đang nghĩ gì. Nhưng con yêu cô ấy vì tính cách, vì cách cô ấy đối xử với con. Chiều cao đâu phải thứ quyết định hạnh phúc". Tôi nói trăn trở của mình, thằng bé gắt gỏng, cho rằng tôi phiến diện, soi mói ngoại hình.

Hai ngày ở nhà tôi, B. cư xử rất đúng mực, thậm chí còn tinh tế hơn tôi nghĩ. Con bé phụ tôi nấu ăn, dọn dẹp, hỏi han chuyện sức khỏe. Nhưng mỗi lần thấy hai đứa đứng cạnh nhau, tôi lại thấy "không xứng đôi".

Tôi thật sự đang rất mâu thuẫn. Một bên là lý trí: cô gái này tốt, gia đình ổn, công việc ổn, yêu thương con trai tôi thật lòng. Một bên là cảm xúc rất thật của tôi: nhìn hai đứa quá chênh lệch.

Tôi cũng tự hỏi, liệu mình có đang quá khắt khe, quá coi trọng hình thức hay đây là lo lắng chính đáng của một người mẹ? Tôi nên làm gì trong trường hợp này?

Độc giả giấu tên

