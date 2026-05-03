Tôi năm nay 38 tuổi, có công việc nhiều người mơ ước với mức thu nhập ổn định, mỗi tháng khoảng 40 triệu.

Bố tôi mất sớm, hai em trai đều đã có gia đình riêng. Vì thương mẹ tần tảo một mình nuôi các con nên từ lúc đi làm và kiếm được tiền, tôi đều dành dụm lo cho mẹ.

Ngoài cuốn sổ tiết kiệm vài trăm triệu, tôi còn chu cấp cho mẹ mỗi tháng 5 triệu đồng. Tôi cũng mua được chung cư riêng nên đón mẹ lên ở cùng trên thành phố.

Mọi chi phí sinh hoạt hay tiền làm giỗ bố, lo ma chay hiếu hỉ ở quê…, tôi đảm nhận hết. Thậm chí, đến kỳ nghỉ lễ, tôi đều cố gắng dành thời gian đưa mẹ đi du lịch đó đây hoặc mua tặng mẹ những món đồ đắt giá.

Tôi nghĩ đơn giản là sẽ làm mọi thứ để bù đắp những thiệt thòi mà mẹ đã phải chịu đựng trước đó. Đồng thời để mẹ có chút tài sản để dành sau về già.

Dù tự thấy mình khá hoàn hảo, tự lập để có cuộc sống đủ đầy và báo hiếu được mẹ nhưng còn một điều tôi chưa làm được - lập gia đình.

Tôi đã trải qua vài mối tình, cũng muốn yên bề gia thất để có thêm chỗ dựa tinh thần và xây dựng tổ ấm nhỏ. Nhưng trái ngược với tôi, mẹ luôn khuyên con gái “đừng vội lấy chồng".

Lúc chưa 30 tuổi, tôi nghĩ điều mẹ nói là đúng nên cố gắng làm việc chăm chỉ, tích lũy tài sản. Nhưng ngay cả khi tôi đã 35 tuổi, mẹ vẫn tìm đủ lý do để ngăn cản chuyện tôi lập gia đình.

Từ việc “vẽ” ra chuyện thầy bói nói tôi chưa hợp tuổi để lấy chồng hay bạn trai không hợp mệnh…, mẹ tôi còn dùng “đòn” tâm lý gây áp lực lên tôi.

Mẹ nói thương tôi, sợ tôi khổ khi đi làm dâu hay lo tôi bị người ta lừa tình, lừa tiền. Đến giờ 38 tuổi, tôi phải động viên mẹ, xin phép được đi lấy chồng.

Tôi vẫn nghĩ rằng, mẹ đã ngoài 60 tuổi, có thể sợ cảnh cô đơn khi các con lập gia đình nên mới muốn giữ tôi khư khư như thế. Vì vậy, tôi động viên mẹ yên tâm, dù thế nào cũng sẽ sống gần mẹ để tiện thăm nom, chăm sóc.

Con gái 38 tuổi vẫn bị mẹ gàn chuyện lấy chồng. Ảnh minh họa

Nhưng một hôm, tôi đi làm về sớm hơn bình thường và vô tình nghe được cuộc trò chuyện điện thoại của mẹ với một người bạn.

Khi người ở đầu dây bên kia liên tục hỏi chuyện sao con gái tuổi này còn chưa lấy chồng, mẹ tôi thẳng thừng đáp: “Chồng thì lấy lúc nào chẳng được. Giờ nó cứ một mình như vậy mới tập trung đi làm kiếm tiền lo cho tôi được.

Chứ lấy chồng lại mang hết tiền đi cho nhà chồng, rồi con cái vào nữa thì tôi lấy gì mà tiêu”.

Thậm chí, nghe người bạn trách móc và khuyên nên để con đi lấy chồng không lại “quá lứa lỡ thì”, mẹ tôi vẫn tự nhủ “ế thì ở với mẹ”.

Tôi nghe xong những lời đó mà chết lặng. Hóa ra những gì mẹ làm để ngăn tôi lấy chồng đều là vì muốn cầm trọn tiền của tôi.

Tôi đã nghĩ mẹ thực sự thương tôi, lo cho tôi nên mới sợ tôi kết hôn đến thế. Nhưng suy nghĩ trước giờ của tôi là sai lầm hết hay sao?

Tôi vội về phòng riêng đóng chặt cửa, khóc nức nở. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo.

Ở tuổi này, tôi thực sự muốn kết hôn và sinh con nhưng cũng không muốn làm mất lòng mẹ. Tôi càng không thể để mẹ biết chuyện tôi đã rõ lý do mẹ ngăn tôi lấy chồng.

Tôi mong nhận được lời khuyên của mọi người, làm sao cho trọn vẹn bên tình bên nghĩa.

Độc giả giấu tên

