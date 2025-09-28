Theo Mirror, khoảng 2h sáng ngày 3/9, Ryley Goles, một khách du lịch tự túc người Mỹ, có mặt tại sân bay Nikola Tesla ở Belgrade, Serbia. Theo kế hoạch, cô gái 23 tuổi sẽ dành 3 ngày khám phá quốc gia châu Âu này.

Ảnh: Escape

Vì máy bay hạ cánh vào sáng sớm nên Ryley nghĩ không đáng để chi 17 USD (hơn 440 nghìn đồng) cho 1 đêm ở nhà nghỉ. Thay vào đó, cô muốn dùng số tiền tiết kiệm được để tham quan một bảo tàng trò chơi điện tử trong thành phố.

Vì tất cả các băng ghế trong sân bay đều đã có người, nữ du khách quyết định chợp mắt trong nhà vệ sinh theo gợi ý của mẹ vì cho rằng đây là một lựa chọn "an toàn" do có khóa cửa.

Những hình ảnh được Ryley ghi lại trong video đăng tải trên trang cá nhân cho thấy cô phủ quần áo lên người để tránh da tiếp xúc trực tiếp với sàn trong khi chờ dịch vụ xe buýt bắt đầu hoạt động để vào trung tâm thành phố.

Chân dung nữ du khách trẻ người Mỹ. Ảnh: Mirror

Tuy nhiên, sau khi chia sẻ trải nghiệm của bản thân, nữ du khách Mỹ lại hứng chịu nhiều phản ứng gay gắt của người dùng mạng xã hội.

"Cô gái à, tôi có thể gửi cho bạn số tiền đó" hay "Nếu tiền bạc chẳng dư dả gì, tôi sẽ chọn ở nhà chứ không đi du lịch",... là một số bình luận dưới bài đăng của Ryley. Một số ý kiến cũng chỉ trích nhóm du khách du lịch bụi thường chủ trương tiết kiệm tiền tối đa và không chịu chi dù cần thiết.

Để phản biện lại, nữ du khách nhấn mạnh việc bản thân cô ý thức được đó là một lựa chọn "không mấy sạch sẽ" nên đã mặc quần dài, dùng túi làm gối để thân thể không tiếp xúc với sàn nhà, đồng thời khuyến cáo mọi người không nên làm theo.

Sau cùng, nữ du khách đang ngủ gục bị nhân viên vệ sinh phát hiện ra nên gõ nhiều lần vào chân để đánh thức. Ryley cho biết nếu được chọn lại, cô sẽ ngủ trên sàn sân bay thay vì nhà vệ sinh. Tuy nhiên, nhà vệ sinh vẫn là lựa chọn an toàn hơn vì có cửa khóa, không lo mất đồ.