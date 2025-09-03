Công trình nhà vệ sinh công cộng trước và sau khi được cải tạo. Ảnh: Stheadline

Theo truyền thông địa phương, nhà vệ sinh này được chính quyền thành phố đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2019. Công trình nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp chợ đêm nổi tiếng của thành phố, nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch.

Công trình nằm trong một khu chợ đêm địa phương. Ảnh: Stheadline

Điểm đặc biệt là không gian bên trong được thiết kế mô phỏng các vách đá cùng hoa văn mang hơi hướng nghệ thuật hang động, lấy cảm hứng từ Mạc Cao - quần thể hang động Phật giáo nổi tiếng của Đôn Hoàng.

Ảnh: Stheadline

Nhờ phong cách độc lạ này, nhiều du khách khi bước vào đều bất ngờ, thậm chí có người còn tưởng mình lạc vào một khu trưng bày văn hóa. Trên mạng xã hội, không ít bình luận hài hước rằng “đi vệ sinh ở đây như tham quan triển lãm nghệ thuật”.

Ảnh: Stheadline

Từ khi xuất hiện, công trình nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, thu hút đông đảo khách du lịch đến chụp ảnh, trải nghiệm và chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc sáng tạo trong thiết kế nhà vệ sinh không chỉ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người dùng, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đôn Hoàng – vùng đất nổi tiếng gắn liền với di sản nghệ thuật hang động.

Ảnh: Stheadline

Tuy nhiên, việc biến nhà vệ sinh thành “điểm check-in” cũng gây tranh luận. Không ít người lo ngại cảnh du khách tụ tập đông để chụp ảnh có thể gây bất tiện cho những người thật sự có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh.