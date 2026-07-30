Ban giám khảo gồm: Đại tá - NSƯT Đặng Thái Huyền, đạo diễn Hoàng Công Cường, NTK Lê Thanh Hòa, Hoa hậu Hà Trúc Linh... đã chọn ra 35 thí sinh xuất sắc nhất vòng sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 để bước vào vòng chung khảo toàn quốc.

Thí sinh Thẩm Khánh Ly.

Trong đó, thí sinh Thẩm Khánh Ly, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, người dân tộc Ngái vừa lọt top 35.

Khánh Ly chia sẻ với PV VietNamNet: "Khi nghe công bố kết quả, cảm xúc của tôi từ lo lắng, hồi hộp rồi như vỡ oà khi thấy tên mình cùng các bạn cùng trường được xướng lên, cảm thấy tự hào khi nỗ lực của bản thân được đền đáp".

Cô coi vòng phỏng vấn kín là nơi rèn giũa bản lĩnh khắc nghiệt nhất. "Tôi đã bước ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân để tự tin trả lời các câu hỏi từ ban giám khảo", Khánh y chia sẻ.

Chuẩn bị cho hành trình mới, nữ sinh tự nhủ sẽ giữ tinh thần thoải mái, quyết tâm học hỏi và hoàn thiện mình.

Nhiều thí sinh từ các dân tộc như Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ...

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, điểm nổi bật của mùa giải này là sự đa dạng của các thí sinh. Họ có độ tuổi từ 18-27, đa dạng về nghề nghiệp, vùng miền và đặc biệt có nhiều đại diện của các dân tộc như: Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ... góp phần tạo nên bức tranh phong phú về vẻ đẹp Việt.

Top 35 thí sinh lọt vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam

Năm nay, cuộc thi kiên định với 4 giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ, đây không chỉ là tiêu chí lựa chọn người chiến thắng mà còn là "la bàn" để mỗi cô gái trưởng thành và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Lý giải về chủ đề "Miền hương sắc", Trưởng Ban tổ chức cho biết "miền" là không gian của những giá trị đẹp, hội tụ bản sắc văn hóa; "hương" là chiều sâu văn hóa, lòng nhân ái và "sắc" chính là trí tuệ, bản lĩnh cùng khát vọng vươn lên.

"Ban tổ chức và Ban giám khảo sẽ lựa chọn những gương mặt tiếp tục bước vào hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhưng cuộc thi chưa bao giờ chỉ là hành trình tìm kiếm người đội vương miện. Đó còn là hành trình để mỗi cô gái nhận ra mình có thể mạnh mẽ hơn những gì mình từng nghĩ, bản lĩnh hơn những gì mình từng tin và tỏa sáng theo cách rất riêng của chính mình", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Để tìm ra những gương mặt tỏa sáng ấy, cuộc thi tiếp tục đề cao vẻ đẹp nguyên bản thông qua vòng kiểm tra nhân trắc học nghiêm ngặt do đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện. Đồng tình với tiêu chí này, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Thường trực cũng nhắn nhủ các thí sinh cần giữ sự chân thành trong suốt quá trình dự thi, bởi ngoại hình chỉ là một phần, chính sự chân thực trong cách ứng xử và giao tiếp mới là điều tạo nên dấu ấn riêng của mỗi cô gái trước Ban giám khảo.