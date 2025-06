Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Huế không chỉ thu hút sự chú ý bởi màn trình diễn ấn tượng của các thí sinh mà còn bởi sự xuất hiện đặc biệt của Nguyễn Hoàng Nghĩa - Top 10 Mr World Vietnam 2024. Anh chàng sinh năm 1999 từ Đắk Lắk đã có mặt tại sự kiện quan trọng này để ủng hộ người yêu - Nguyễn Hoàng Mỹ Vân cũng lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Cặp đôi có mặt ủng hộ nhau trong những sự kiện quan trọng.

Chuyện tình giữa Hoàng Nghĩa và Mỹ Vân trở thành câu chuyện thú vị trong làng sắc đẹp Việt Nam năm 2024. Cả hai đều là những gương mặt nổi bật trong các cuộc thi sắc đẹp danh giá - một người lọt Top 10 Mr World Vietnam, một người lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam.

Điều đặc biệt là cả hai đều xuất thân từ Đại học Tôn Đức Thắng, nơi Hoàng Nghĩa từng đạt danh hiệu nam vương năm 2019 còn Mỹ Vân cũng từng là á khôi 1 cùng trường. Có thể nói, mối duyên của họ đã được bắt đầu từ những ngày tháng sinh viên tươi đẹp. Cả hai còn cùng nhau tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Họ còn từng đi cổ vũ tuyển Việt Nam tại AFF Cup, chia sẻ niềm tự hào khi đội tuyển quê hương giành chiến thắng hào hùng.

Cuối năm 2024, cả hai đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh Noel đầy lãng mạn, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Trước đó, họ cũng từng có những bộ hình chụp chung tại Đà Lạt và Bưu điện TPHCM - những địa điểm mang đậm dấu ấn kỷ niệm.

Nguyễn Hoàng Nghĩa sinh năm 1999, quê Đắk Lắk, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Xây dựng tại Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023, đồng thời gặt hái nhiều thành tích ấn tượng từ thời sinh viên. Hoàng Nghĩa từng đoạt danh hiệu Nam vương Đại học Tôn Đức Thắng 2019, Mr Áo dài Nét đẹp sinh viên cùng trường năm 2019, Quán quân Đoàn viên thanh lịch trường năm 2018, cùng với việc lọt vào Top 5 Nét đẹp sinh viên TPHCM 2017 và giành danh hiệu Mr. Phong cách Nét đẹp sinh viên TPHCM cùng năm.

Nguyễn Hoàng Nghĩa.

Với châm ngôn sống "cứ đi đi, phải đi mới biết mình đi tới đâu được", Hoàng Nghĩa chia sẻ sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn, nơi mà cà phê đã gắn liền với tuổi thơ và nuôi tôi ăn học. Anh đến với cuộc thi Mr World Vietnam 2024 với tâm thế tự tin, bản lĩnh, vượt qua được sự rụt rè của bản thân và tham gia nhiều dự án giúp ích cho xã hội.

Nguyễn Hoàng Mỹ Vân.

Nguyễn Hoàng Mỹ Vân, cùng tuổi với bạn trai, là một cô gái đa tài với ngoại hình sáng và nhiều kỹ năng đặc biệt. Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Tôn Đức Thắng, hiện cô là MC tự do, đồng thời là trợ giảng đối ngoại tại Trung tâm Ngoại ngữ Bộ Ngoại giao.

Với chiều cao 1,68m và số đo ba vòng 81-62-93 cm, Mỹ Vân sở hữu vẻ đẹp nền nã, thanh lịch. Không chỉ có ngoại hình ấn tượng, cô còn thể hiện xuất sắc trong các phần thi thuyết trình và phỏng vấn nhờ kinh nghiệm làm MC. Đặc biệt, Mỹ Vân còn có năng khiếu ca hát, thường xuyên trổ tài hát và đàn guitar trong các hoạt động của cuộc thi. Tiết mục Can't take my eyes off you của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả và ban giám khảo.

Cả Hoàng Nghĩa và Mỹ Vân đều có những định hướng rõ ràng cho tương lai. Hoàng Nghĩa mong muốn hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn và tham gia nhiều dự án có ích cho xã hội. Còn Mỹ Vân với kinh nghiệm MC song ngữ và khả năng giao tiếp tốt, hứa hẹn sẽ có những bước tiến mới trong sự nghiệp.

Hoàng Nghĩa và Mỹ Vân ở Đà Lạt:

Ảnh: FBNV