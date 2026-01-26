Nằm trên giường bệnh trong tình trạng nguy kịch, Chu Hòa Dao (21 tuổi, quê Quý Châu), sinh viên Học viện Âm nhạc, Đại học Dương Châu, đang từng ngày giành giật sự sống sau khi bị chẩn đoán mắc bạch cầu cấp tính nguy cơ cao.

Trong hoàn cảnh sinh tử ấy, cô gái trẻ bất ngờ phát hiện một sự thật đau lòng. Cô không phải con ruột của cha mẹ - những người đã nuôi dưỡng cô suốt hơn 20 năm qua.

Giờ đây, việc tìm lại cha mẹ ruột không chỉ là câu chuyện thân thế, mà trở thành hy vọng để cô có thể ghép tủy xương và tiếp tục sống, trang QQ đưa tin.

Theo gia đình, Chu Hòa Dao lẽ ra đang là sinh viên năm thứ 4. Tháng 7/2025, trong thời gian ở lại trường ôn thi cao học, cô gái bất ngờ sốt cao liên tục. Sau khi được bạn học đưa đi cấp cứu, các xét nghiệm cho thấy chỉ số bạch cầu bất thường.

Ngày hôm sau, nữ sinh viên này lập tức trở về Quý Dương kiểm tra chuyên sâu và bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Từ đó, việc học của cô buộc phải tạm dừng để tập trung điều trị.

Sau khi Chu Hòa Dao ngã bệnh, Học viện Âm nhạc, Đại học Dương Châu còn tổ chức buổi hòa nhạc quyên góp, kêu gọi sự chung tay giúp cô gái vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong lúc chống chọi với bệnh tật, một cú sốc khác ập đến. Tháng 9/2025, khi giúp cha sắp xếp giấy tờ, Chu Hòa Dao vô tình nhìn thấy giấy chứng nhận nhận nuôi.

“Tôi biết mình không phải con ruột của bố mẹ từ lúc đó,” cô gái kể lại. Tuy nhiên, vì đang điều trị bệnh và hiểu những trăn trở của cha mẹ nuôi, nữ sinh đã chọn cách im lặng.

Cô gái phát hiện mình không phải là con đẻ của cha mẹ khi đang mang trong mình căn bệnh quái ác. Ảnh: QQ

Gia đình Chu Hòa Dao từng có điều kiện kinh tế khá giả. Tuy nhiên, khi cô học lớp 11, việc làm ăn thất bại khiến toàn bộ nhà cửa phải bán đi. Hiện cả gia đình thuê một căn nhà gạch đỏ cũ kỹ với giá 600 nhân dân tệ (2,2 triệu đồng)/tháng.

Cha mẹ nuôi đều làm lao động thời vụ, mẹ đã nghỉ hưu với mức lương hưu chỉ hơn 1.000 nhân dân tệ (3,7 triệu đồng) mỗi tháng. Chi phí điều trị bệnh cho con gái chủ yếu dựa vào quyên góp xã hội, sự hỗ trợ của nhà trường và chính quyền địa phương.

Theo gia đình, việc xét nghiệm độ phù hợp ghép tủy giữa Chu Hòa Dao và cha mẹ nuôi không đạt kết quả. Các bác sĩ cho biết, người có quan hệ huyết thống trực tiếp sẽ có tỷ lệ phù hợp cao hơn.

Âm thầm suốt nhiều tháng, gia đình đã nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ tìm cha mẹ ruột nhưng chưa có manh mối. Gần đây, khi bệnh viện phát thông báo bệnh nguy kịch, Chu Hòa Dao quyết định công khai tìm lại nguồn cội của mình.

“Tôi không đòi hỏi gì khác. Chỉ mong họ đến bệnh viện làm xét nghiệm ghép tủy, cho tôi một cơ hội được sống”, cô gái chia sẻ.

Hiện tại, mảnh giấy cũ được để lại trong tã lót khi cô bị bỏ rơi là manh mối duy nhất. Nội dung cho thấy cha mẹ ruột cô có thể là người Tứ Xuyên, sinh cô ra tại khu Thái Từ Kiều (Quý Dương) vào rạng sáng năm 2004. Sau đó vì hoàn cảnh khó khăn, họ buộc phải gửi con cho người khác nuôi dưỡng.

Nội dung mảnh giấy còn viết: “Mong người tốt bụng nào đó nuôi dưỡng cháu khôn lớn, sau này cháu sẽ hiếu kính báo đáp, đó là tâm nguyện của tôi. Vì tôi là người Tứ Xuyên, về quê không có tiền nên mới mang cháu bé này ra ngoài.

Thật sự không đành lòng, nhưng tôi không còn cách nào khác. Chỉ mong cháu cố gắng trưởng thành, tôi mới yên tâm. Nếu sau này tôi biết được, tôi vẫn sẽ đến thăm cháu. Xin dừng bút tại đây. Cháu sinh lúc 5h30”.

Cô gái mong tìm lại cha mẹ ruột để níu giữ sự sống cho mình. Ảnh: QQ

Chu Hòa Dao cho biết, cô không oán trách cha mẹ ruột vì quyết định năm xưa, cũng không mong bồi thường hay nhận lại tình thân. Điều duy nhất cô gái cần lúc này là một lần xét nghiệm ghép tủy, để níu giữ sự sống.

Bác sĩ điều trị xác nhận, Chu Hòa Dao mắc bạch cầu cấp dòng tế bào hỗn hợp, kèm đột biến gen nguy cơ cao. Sau giai đoạn hóa trị ban đầu, bệnh tái phát và xuất hiện dấu hiệu kháng thuốc.

“Ghép tế bào gốc tạo máu là lựa chọn bắt buộc. Nếu tìm được người có quan hệ huyết thống, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều”, bác sĩ cho biết.