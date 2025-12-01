Tôi năm nay 27 tuổi, đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Nội. Vài tháng trước, với sự hỗ trợ từ bố mẹ, tôi mua trả góp một căn nhà 30m2, xây 5 tầng, nằm trong ngõ nhỏ.

Khu này gồm khoảng chục căn nhà ống xây liền kề, chia thành hai dãy đối diện nhau, cách nhau khoảng sân chung rộng chừng 2m và có cổng chung. Khi chuyển tới ngôi nhà mới, tôi vô cùng hạnh phúc. Kể từ nay, tôi thoát kiếp thuê nhà nay đây mai đó.

Lúc tôi chuyển nhà, bố mẹ còn lên đỡ đần dọn dẹp, lắp đặt thiết bị. Bố mẹ tôi cũng sang hàng xóm chào hỏi, biếu trái cây làm quen.

Đối diện nhà tôi là một gia đình 4 người, gồm 2 vợ chồng hơn 40 tuổi và 2 cậu con trai. Anh chồng tên V. rất vui vẻ nói chuyện với bố mẹ tôi, nhiệt tình cho mượn thang, dụng cụ lắp ráp thiết bị... Anh còn sang tận nhà, hỗ trợ bố tôi lắp hệ thống đèn, rèm cửa cho các phòng ngủ.

Chị vợ nhìn có vẻ hiền lành, ít nói. Tôi thấy chị không mấy khi ra ngoài, chỉ lúi húi trong bếp hoặc đưa đón con đi học.

Giữ thói quen như khi còn ở chung cư, về nhà, tôi hay mở rèm và cửa lùa ở tầng 2 cho thoáng đãng, lưu thông không khí. Tôi để ý thấy nhà vợ chồng anh V. lúc nào cũng buông rèm kín như bưng.

Một hôm cuối tuần, tôi ra ban công dọn dẹp thì thấy nhóm thợ đang lắp camera ở ban công tầng 2 nhà anh V. Thấy tôi, anh V. còn nói vọng sang: "Nay cô T. ngủ dậy muộn thế. Cuối tuần mà không đi hẹn hò à? Anh đang lắp thêm cái camera chống trộm cho an tâm. Sắp Tết tới nơi rồi".

Tôi vâng dạ qua loa rồi xuống nhà. Nhưng trong lòng tôi thấy có gì đó không thoải mái. Bởi khoảng cách từ chiếc camera đó sang phòng ngủ của tôi chỉ chừng 2m.

Cô gái trẻ mất ăn mất ngủ vì chiếc camera chống trộm của hàng xóm. Ảnh minh họa: Freepik

Từ lúc camera đó được lắp đặt, cứ hễ kéo rèm là tôi lại nhìn thấy chấm đỏ phát sáng và cảm giác như mình đang bị theo dõi.

Dù mình chẳng làm gì mờ ám nhưng tôi cứ có cảm giác như đang bị theo dõi từ xa, lo lắng có người nhìn trộm. Tôi kể với bạn thân thì bạn bảo tôi nghĩ linh tinh. Bạn giải thích rằng giờ ở đâu người ta cũng lắp camera chống trộm. Nghe lời bạn, tôi cũng trấn an mình không nên nghĩ ngợi nhiều.

Cuối tuần vừa rồi, tôi gọi thợ chở tới một chiếc máy lọc không khí. Sáng hôm sau, khi tôi lấy xe đi làm thì gặp anh V. cũng đang quét sân. Anh V. hỏi : "Có thêm máy lọc không khí, ngủ có ngon hơn không cô T.? Cô lấy loại dung tích thế nào để phù hợp phòng ngủ thế?".

Tôi chột dạ, sao anh ta biết tôi để máy lọc không khí ở đâu? Thợ mang máy tới đặt ở phòng khách, tới tối tôi mới tự bê lên tầng 2. Tôi nghi ngờ anh ta đã theo dõi mình qua camera. Tôi không hồi đáp, đi làm luôn. Cả ngày hôm đó, lòng tôi nóng như lửa đốt.

Tôi mở camera nhà mình ra xem lịch sử và phát hiện, mỗi khi anh V. ra vào nhà, lấy hay cất xe thì đều ngó vào nhà tôi. Tối đó về nhà, tôi không dám mở rèm phòng ngủ tầng 2 như mọi khi. Thậm chí tôi còn kiểm tra đi kiểm tra lại xem đã khóa cửa chưa rồi cất chìa dưới gối. Cả đêm tôi ngủ không yên.

Vài ngày liên tục tôi đều không hé cửa, hé rèm, chấp nhận sống trong bóng tối. Tôi mất ngủ triền miên. Tôi không biết mình có đa nghi không nhưng thực tình tôi sợ vô cùng.

Tôi nên làm thế nào để kiểm chứng nghi ngờ của mình? Tôi dự định sẽ gọi bố lên để hỗ trợ chứ cuộc sống "mất ăn mất ngủ" này khiến tôi không thể làm việc được.

Độc giả V.T.

