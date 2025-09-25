Khi cha mẹ còn ngủ say sau buổi tiệc tối sinh nhật, bé gái 2 tuổi đã thức dậy, vừa pha sữa uống, vừa dọn dẹp nhà cửa gọn gàng không kém người lớn.

Hình ảnh ghi lại từ camera hôm 11/9 cho thấy, nửa đêm, bé gái lặng lẽ thu gom bát đĩa trong phòng khách, mang vào bếp, bỏ vào máy rửa chén rồi bật nút khởi động. Sau đó, em tiếp tục dọn bóng bay, lau sàn, thậm chí còn biết thay túi rác. Công việc kéo dài gần 2 tiếng, đến khi hoàn tất bé mới trở lại giường ngủ.

Nhà cửa bề bộn sau tiệc sinh nhật. Ảnh: Sohu

Sáng hôm sau, cha mẹ tỉnh dậy thấy nhà cửa sạch sẽ bất ngờ. Xem lại camera, họ vừa xúc động vừa lo lắng vì con còn quá nhỏ.

Điều đặc biệt, đây không phải lần đầu bé gái ở Hồ Nam (Trung Quốc) này khiến cha mẹ kinh ngạc. Trước đó, em từng tự pha sữa khi đói, biết rửa bình sau khi uống, thậm chí còn chăm sóc bố say rượu bằng cách tháo tất và rót nước cho bố uống.

Em bé dọn dẹp sạch sẽ giúp bố mẹ. Ảnh: Sohu

Câu chuyện nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người vừa khen ngợi sự thông minh, lanh lợi của bé, vừa hài hước bình luận: “Người ta thì cưới bảo mẫu, nhà này thì sinh ra một bảo mẫu nhí”. Có người còn đùa: “Đúng là đứa trẻ sinh ra để báo hiếu”.

Nhà cửa sau dọn dẹp. Ảnh: Sohu

Nhiều ý kiến cho rằng khả năng này phần lớn do em quan sát và học theo, thể hiện trí tuệ và sự nhanh nhạy hiếm có, thông tin từ Sohu.