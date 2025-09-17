Số mới nhất của chương trình Vợ chồng son mang đến câu chuyện tình yêu của cặp đôi Sun Seungil (49 tuổi, Hàn Quốc, kinh doanh) và Nguyễn Thị Phương Thảo (35 tuổi, TPHCM, kinh doanh).

Hơn 10 năm trước, Phương Thảo làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu, còn Seungil làm cho một công ty mỹ phẩm tại Việt Nam. Những lần gặp gỡ trao đổi công việc đã khiến cả hai nảy sinh tình cảm.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2016. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Phương Thảo kể, ngay từ lần đầu gặp gỡ, chị đã thấy Seungil nói chuyện dễ thương. Còn Seungil thì nhận xét cô gái Việt “xinh như nữ thần”, “ánh mắt ngọt như cà phê sữa đá”.

“Anh ấy tấn công dữ dội, mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi. Sáng sớm, mở mắt ra đã nhắn ‘chào em buổi sáng’, ‘em làm gì đó?’. Trưa và tối lại hỏi thăm, trong khi đó tôi khá bận. Chưa kể, anh ấy lớn hơn tôi 14 tuổi, tôi còn nghi anh đã có vợ rồi”, Thảo kể.

Sự chân thành của Seungil dần chinh phục được trái tim Thảo. Sau khoảng một năm tìm hiểu, chị đồng ý hẹn hò.

“Ngày anh tỏ tình, tôi bắt anh viết và ký một bản giống hợp đồng hôn nhân, ghi rõ tên hai người. Nội dung là tôi sẽ kiểm tra lý lịch, nếu anh thực sự chưa có vợ ở Hàn Quốc tôi sẽ đồng ý kết hôn. Còn nếu anh lừa dối thì phải đền tiền cho tôi”, Thảo kể.

Seungil vừa gặp đã yêu Phương Thảo. Ảnh cắt từ clip (Vợ chồng son)

Seungil chấp nhận điều kiện và nhanh chóng đưa Thảo sang Hàn Quốc ra mắt gia đình. Gặp gỡ mẹ và chị chồng tương lai khiến Thảo hoàn toàn tin tưởng.

Một người làm việc ở Vũng Tàu, một người ở TPHCM, họ chỉ gặp nhau mỗi cuối tuần. Những ngày xa nhau, cả hai vẫn thường xuyên nhắn tin bày tỏ tình cảm.

“Tình trường của anh ấy rất dữ dội. Anh thẳng thắn nói với tôi rằng, anh đã quen rất nhiều cô gái nên chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết tôi là người tốt. Bởi vậy, anh quyết tâm cưới được tôi”, Phương Thảo chia sẻ.

Thảo mong chồng dành thời gian cho gia đình. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Năm 2016, cặp đôi làm đám cưới, về chung một nhà và hiện có hai con.

Khi sinh con đầu lòng, Thảo được mẹ chồng chăm sóc tận tình, thậm chí đêm cũng ngủ cùng để chăm cháu. Nhưng lần đầu làm mẹ, con quấy khóc nhiều khiến Thảo bị trầm cảm sau sinh, thường xuyên khó chịu, bực tức và hoang tưởng. Chị phải tự vực dậy tinh thần để vượt qua giai đoạn này.

Về phía Seungil, anh từng có thời gian chưa làm tròn vai trò người chồng, người cha vì ham vui, ham nhậu. Sau khi Thảo đặt ra quy tắc gia đình, yêu cầu chồng tuân thủ giờ giấc sinh hoạt chung, anh đã thay đổi. “Giờ anh nổi tiếng trong nhóm bạn là người sợ vợ”, Thảo cười nói.

Seungil chia sẻ, sau gần 10 năm, tình yêu anh dành cho vợ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Anh không mong vợ thay đổi điều gì vì hiện tại đã quá hạnh phúc. Riêng Phương Thảo chỉ mong chồng bớt ham vui, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.