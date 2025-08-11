Ảnh minh họa: People

Cô gái đến từ Mỹ, có tài khoản Reddit là Budget-Ambassador490, chia sẻ câu chuyện của mình trên diễn đàn Wedding Drama, thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng.

Cô cho biết, ban đầu, cặp đôi lên kế hoạch tổ chức một đám cưới nhỏ, ấm cúng với khoảng 70 khách mời là người thân và bạn bè. Tuy nhiên, bố chú rể đã tự ý gửi thiệp cho khoảng 20 gia đình xa lạ mà không hỏi ý kiến các con, tờ People đưa tin mới đây.

“Tôi chưa từng gặp bất kỳ ai trong số họ và vị hôn phu của tôi cũng không quen biết nhiều người trong đó”, cô chia sẻ.

Sau khi cả hai bày tỏ sự không hài lòng và yêu cầu làm rõ, bố chú rể vẫn kiên quyết không sửa đổi. Chú rể đã cố gắng trao đổi với bố mẹ nhưng cuộc trò chuyện không mang lại kết quả tích cực.

Gia đình anh tỏ ra khó chịu và từ chối tiết lộ danh sách khách mời. Họ cũng không cho cặp đôi tham gia vào nhóm trò chuyện để xử lý tình huống.

Được biết, bố mẹ chú rể có hỗ trợ một phần chi phí tiệc cưới nhưng đã rút lại một nửa số tiền sau khi bị cặp đôi yêu cầu hủy lời mời với nhóm khách lạ.

“Họ nói nếu chúng tôi không làm theo ý họ, họ sẽ không chi trả gì cả. Tôi biết khi bố mẹ đóng góp, họ thường có quyền đưa ra ý kiến nhưng tôi cảm thấy điều này đã rõ ràng vượt quá giới hạn”, cô dâu kể.

Sau nhiều lần tìm giải pháp và nhận thấy không thể đạt được thỏa thuận, cặp đôi quyết định hủy bỏ toàn bộ kế hoạch đám cưới.

“Chúng tôi đã xem lại hợp đồng, chi phí và nhận thấy việc hủy đám cưới ít tổn thất hơn dự kiến. Vì vậy, chúng tôi hủy bỏ tất cả. Chúng tôi chỉ muốn có một đám cưới nhỏ, riêng tư. Mọi thứ đã đi quá xa”, cô chia sẻ.

Cuối cùng, cặp đôi dự định chuyển đến nơi ở mới và tổ chức một lễ cưới riêng tư vào năm sau. “Chúng tôi rất háo hức được thực hiện đám cưới theo cách của riêng mình, không còn chịu áp lực từ người khác”, cô cho biết.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Phần lớn ý kiến cho rằng ranh giới riêng tư đã bị xâm phạm, và hành động của bố chú rể là không thể chấp nhận.

“Đây là đám cưới của bạn, không phải của ông ấy. Việc hỗ trợ tài chính không đồng nghĩa với quyền kiểm soát danh sách khách mời”, một người bình luận.