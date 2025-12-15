Nguyễn Trang (tên thường gọi Suu Bông, 29 tuổi, quê Quảng Bình cũ) sang Pháp du học và làm việc đã gần 5 năm. Trước đây, Trang sinh sống ở Paris.

Đầu năm 2024, khi công ty mở chi nhánh ở miền Nam nước Pháp, cô gái Việt chuyển tới sống ở một thị trấn nhỏ tên là Cassis. Trong khoảng thời gian này, Trang gặp "bà ngoại" người Pháp - người coi cô như ruột thịt.

Trang cho biết, Cassis là một thị trấn ven biển thơ mộng, cách thành phố Marseille chỉ 30 phút đi tàu, xe buýt hoặc ô tô. Như bao bạn trẻ khác, thời gian đầu sang châu Âu du học, Trang gặp rất nhiều khó khăn vì xa cách người thân, khác biệt ngôn ngữ, văn hóa.

"Cuộc sống của tôi đã thay đổi kể từ khi gặp 'bà ngoại'. Từ 2 người xa lạ, bà trở thành người thân, khiến những ngày nơi xứ người của tôi trở nên ngọt ngào và ấm áp hơn", Trang xúc động chia sẻ.

Khoảnh khắc ấm áp của Trang bên "bà ngoại"

Cũng từ đây, trên trang cá nhân của cô dày đặc hình ảnh về "bà ngoại". Trang rất bất ngờ khi những hình ảnh, video ngắn hay câu chuyện nhỏ bé, bình dị vốn được ghi lại để làm kỷ niệm của hai bà cháu lại gây chú ý, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Nhiều người dùng mạng để lại những bình luận rất xúc động khi theo dõi các bài chia sẻ của Trang: "Ở nơi xa xứ, còn gì tuyệt vời hơn khi gặp được một người bà ấm áp, yêu thương mình như con cháu"; "Nhìn bà phúc hậu, hiền dịu như một bà tiên vậy. Chỉ nhìn ảnh từ xa tôi cũng thấy ấm áp"; "Khi bạn ấy trao yêu thương bạn ấy cũng nhận lại yêu thương. Chúc hai bà cháu thật mạnh khỏe"...

Căn phòng ngủ ấm áp và những món ăn nóng hổi bà chuẩn bị mỗi lần Trang qua thăm

"Bà ngoại" của Trang là một cụ bà người Pháp (86 tuổi). Trang và bà gặp nhau khi tới nhà thờ cầu nguyện. Qua những cuộc gặp tình cờ đó, rồi cùng đi bộ về nhà, họ trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.

Một lần, bà ngỏ ý mời Trang qua nhà ăn tối. Cô gái Việt không thể từ chối lời mời chân thành của bà nên đồng ý ghé thăm nhà.

Khi bà mở tủ lạnh tìm đồ ăn, Trang thấy nhiều hộp đồ đã bị mốc, hỏng. Mắt bà kém nên không thể phát hiện. Điều này khiến Trang thấy rất thương bà.

"Sau bữa tối đó, tôi với bà thân thiết hơn. Nơi tôi ở cách nhà bà 2 trạm xe buýt nhưng tôi thường xuyên tới thăm bà. Mỗi cuộc gặp đều khiến hai bà cháu thấy ấm áp, hạnh phúc, không còn cô đơn", Trang tâm sự.

Bà luôn đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng của Trang đến khi cô đi khuất

"Bà ngoại" hiện sống một mình. Con trai bà đã gần 60 tuổi, đang sống ở một thành phố khác nhưng thường xuyên về thăm mẹ. Theo Trang, bà có lương hưu đủ trang trải cuộc sống. Các phúc lợi xã hội và chính sách chăm sóc người cao tuổi ở Pháp cũng rất tốt nên ở đây, việc người già sống một mình không hiếm gặp.

"Bà ngoại" chụp ảnh với con trai khi còn trẻ

"Bà đã lớn tuổi nhưng mọi công việc trong nhà, bà đều tự tay làm một cách vui vẻ và hạnh phúc. Bà luôn tâm niệm, chỉ khi làm việc mới thấy cơ thể khỏe mạnh, bản thân có ích cho xã hội. Đây là bài học rất ý nghĩa với tôi", Trang nói.

Hình ảnh hiền từ của cụ bà 86 tuổi khiến nhiều người yêu mến

Tuổi đã cao nhưng bà vẫn nhớ rõ từng thói quen, sở thích nhỏ cũng như ngày sinh nhật của Trang. Mỗi lần cô ghé thăm, bà lại vào bếp tỉ mỉ nấu những món ăn nóng hổi, mua trái cây, dành sẵn phần bánh ngọt, chuẩn bị giường ngủ ấm áp và không quên gói ghém đồ ăn cho Trang mang về.

Bà nhớ rất rõ “cô cháu gái” không ăn cay, không thích hành tỏi, chỉ ăn thịt bò, thịt lợn và trứng được nấu chín kỹ.

"Tôi và bà đều là người theo đạo Công giáo. Bà ngoại mất từ khi tôi còn quá nhỏ nên sự xuất hiện của bà như một món quà Chúa ban tặng tôi", Trang xúc động.

Những món quà bà dành tặng Trang trong các dịp đặc biệt

Hằng tuần, Trang đều đặn dành vài buổi ghé thăm bà. Mỗi dịp lễ hay sinh nhật, cô chuẩn bị hoa và một chiếc bánh gato nhỏ để hai bà cháu cùng thổi nến.

Những món quà Trang dành tặng “bà ngoại” thường rất giản dị, là các vật dụng sinh hoạt hằng ngày như giấy ăn, giấy vệ sinh, bỉm… hoặc đôi khi là những món ăn Việt Nam do chính tay cô nấu mời bà thưởng thức.

“Bây giờ bà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Người thân, bạn bè của tôi đều biết tới bà và luôn gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe.

Gia đình, hàng xóm của bà cũng vậy, thường xuyên hỏi tôi có hay ghé thăm bà không. Mỗi lần con trai bà về thăm mẹ, chú luôn mua thêm phần quà cho tôi. Điều đó thật sự rất ấm áp”, Trang chia sẻ.

Từ mối nhân duyên với "bà ngoại", Trang có niềm tin rằng, chỉ cần bản thân mở lòng thì sẽ nhận ra những điều tốt đẹp đang ở rất gần

Ảnh: Suu Bông