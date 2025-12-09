Một phụ nữ Trung Quốc bất ngờ hội ngộ “ân nhân” từng cứu mình khỏi đống đổ nát sau trận động đất nhiều năm trước. Khi được cứu, cô mới hơn 10 tuổi, còn giờ đây họ đã nên duyên vợ chồng. Câu chuyện được đăng trên SCMP.

Ngày 29/11 tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), trong lễ cưới tập thể phong cách người Hán lần thứ 5 với 37 cặp đôi tham gia, câu chuyện cảm động của anh Lương Trí Bân và cô dâu Lưu Hy Mỹ đã thu hút sự chú ý.

Cặp đôi có chuyện tình yêu đặc biệt. Ảnh: Sina

Cặp đôi cách nhau 12 tuổi, và hành trình nên duyên của họ bắt đầu từ sự kiện đau thương năm 2008.

Năm 2008, trong trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên, anh Lương khi đó 22 tuổi, là một người lính được điều động tham gia cứu hộ. Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, anh đã cứu cô bé 10 tuổi Lưu Hy Mỹ, bị mắc kẹt ở tầng 2 của một tòa nhà đổ sập, thân thể bị thanh thép và gạch đá vùi lấp.

Anh Lương cùng đồng đội đã đào bới suốt 4 giờ đồng hồ mới đưa được cô bé ra khỏi đống đổ nát và chuyển ngay đến bệnh viện. Sau khi hồi phục, Lưu Hy Mỹ cùng gia đình trở về thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam.

“Suốt nhiều năm, tôi không thể nhớ rõ gương mặt anh ấy. Trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh mơ hồ về một bóng người cứu mình”, Lưu Hy Mỹ chia sẻ.

Bước ngoặt đến vào năm 2020. Khi đó, Lưu Hy Mỹ, 22 tuổi, đang đi ăn tối cùng bố mẹ tại một nhà hàng thì mẹ cô bỗng nhìn chăm chú vào người đàn ông ngồi bàn bên và thốt lên: “Trông anh ấy giống hệt người lính đã cứu con năm nào”.

Không chút do dự, Lưu Hy Mỹ đứng dậy tiến lại gần và hỏi: “Có phải anh Lương không ạ?”. “Khi ấy tôi vừa phấn khích vừa ngại ngùng”, cô nhớ lại.

Về phía mình, anh Lương thừa nhận: “Cô ấy thay đổi quá nhiều, tôi không nhận ra”.

Tối hôm đó, Lưu Hy Mỹ chủ động xin số liên lạc của ân nhân. Chính cô là người mở lời trước, kể những chuyện thường ngày và duy trì liên lạc với anh.

Theo thời gian, Lưu Hy Mỹ dần nhận ra tình cảm mình dành cho anh sâu đậm hơn bất kỳ điều gì cô từng nghĩ. Sự kiên cường và chân thành của anh Lương khiến cô rung động, và cuối cùng, Hy Mỹ lấy hết dũng khí để tỏ tình trước.

“Tôi không yêu anh ấy vì lòng biết ơn. Khi ở bên nhau, tôi nhận ra đây là người mình có thể trao gửi cả cuộc đời”, cô chia sẻ.

Về phía mình, anh Lương cũng dần bị sự chân thành và nguồn năng lượng tích cực của Hy Mỹ chinh phục.

“Cô ấy là tia sáng trong cuộc đời tôi. Mỗi khi tôi xuống tinh thần, sự lạc quan của cô ấy lại nâng tôi dậy, nhắc tôi rằng cuộc sống vẫn còn nhiều hy vọng. Ngày ấy, cứu người là nhiệm vụ của tôi, còn bây giờ, tôi thật lòng yêu cô ấy. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác.

Số phận thật kỳ diệu. Tôi cứu cô ấy khỏi đống đổ nát, và giờ đây, cô ấy trở thành ánh sáng dẫn đường trong cuộc đời tôi”, anh chia sẻ.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền và nhận được hàng loạt lời chúc mừng từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Một người dùng mạng bình luận: “Một chuyện tình khởi nguồn từ đống tro tàn và kết thúc tại lễ đường hạnh phúc. Đúng là một câu chuyện cổ tích giữa đời thực, ấm lòng đến lạ”.