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"Nhiều người bảo làm bí thư xã thì chỉ ngồi phòng điều hòa, gõ văn bản, ai lại đi làm truyền thông bao giờ. Nhưng nếu tôi không đi, không làm thì làm sao mọi người biết đến Vân Sơn của chúng tôi đẹp đến nhường nào".

Đó là cách ông Nguyễn Duy Tư (38 tuổi), Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn mở đầu clip "Bí thư xứ Mường" giới thiệu về địa phương.

Chỉ sau một ngày, video clip đăng trên trang cá nhân của ông Tư đã bất ngờ lên xu hướng trên Facebook, thu hút gần 1 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Bí thư xã Vân Sơn giới thiệu về bản sắc văn hóa Mường tại vùng đất Vân Sơn.

Trong clip, ông Tư giới thiệu Vân Sơn là xã mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 5 xã cũ gồm Quyết Chiến, Ngổ Luông, Lũng Vân, Nam Sơn và Bắc Sơn. Đây là vùng đất có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình khoảng 23 độ C.

Vân Sơn có thác nước, hang động, mây mù bao phủ cùng bản sắc văn hóa Mường đặc sắc. Ông Tư tự hào gọi Vân Sơn là "nóc nhà xứ Mường" và mời du khách đến trải nghiệm, khám phá.

Từ định hướng phát triển du lịch đến quyết định tự làm truyền thông

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Tư cho biết việc bản thân tự làm clip quảng bá địa phương không phải là ý tưởng nhất thời. Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Sơn đã xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu đặt ra là xây dựng Vân Sơn trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030.

Theo ông Tư, Vân Sơn sở hữu nhiều lợi thế mà không phải vùng đất nào cũng có. Xã nằm ở độ cao trung bình từ 800-1.200m, khí hậu mát mẻ quanh năm, thiên nhiên còn hoang sơ và ít bị tác động bởi con người.

"Với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tôi tự làm sẽ tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh hơn, giúp nhiều người biết đến địa phương hơn", ông Tư chia sẻ về quyết định lên hình.

Xã Vân Sơn có khí hậu rất mát mẻ. Ảnh: DT

Ông cho rằng mạng xã hội là kênh tiếp cận hiệu quả với giới trẻ, những người có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm mới và sẵn sàng chia sẻ thông tin. Dựa vào đó, địa phương có thể hình thành các sản phẩm du lịch như homestay, trekking khám phá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ hay trải nghiệm văn hóa bản địa.

Theo ông Tư, việc quảng bá du lịch cũng phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, trong đó Vân Sơn được xác định có nhiều tiềm năng phát triển du lịch vùng cao.

Từ ngại ngùng đến tự quay, tự dựng clip

Chia sẻ về quá trình làm clip, ông Tư cho biết bản thân cảm thấy khá áp lực khi đứng trước ống kính. ''Điều khó nhất là làm sao có thể biểu cảm một cách tự nhiên. Tôi phải tập rất nhiều lần, sửa đi sửa lại mới ra được clip như thế", ông Tư kể lại.

Bí thư xã Vân Sơn lội suối khi giới thiệu về địa phương. Ảnh: NVCC

Về định hướng phát triển thương hiệu, kênh truyền thông của xã Vân Sơn, ông Tư cho biết, sau một thời gian làm quen với sự hỗ trợ sản xuất video clip từ các bạn trẻ, ông sẽ tự quay và dựng video để chủ động hơn.

Theo vị Bí thư xã, do nhà cách nơi làm việc hơn 50km nên ông thường ở lại cơ quan cả tuần. Những buổi tối rảnh rỗi, ông tranh thủ đi các bản làng, tìm hiểu cuộc sống của bà con, ghi hình cảnh sắc thiên nhiên để làm tư liệu.

"Đi nhiều mới thấy quê hương mình còn rất nhiều điều đẹp đẽ mà trước đây chính mình cũng chưa khám phá hết", ông Tư nói.

Ông Tư chia sẻ dự định xây dựng một chuỗi sản phẩm truyền thông khoảng 10 video/tháng. Trong đó, nội dung sẽ xoay quanh văn hóa Mường, cuộc sống của người dân, ẩm thực địa phương và các điểm đến du lịch ở Vân Sơn.

Cũng theo chia sẻ của ông Tư, sau hiệu ứng tích cực của clip đầu tiên, nhiều đồng nghiệp ở các xã khác đã gọi điện động viên, đồng thời hỏi ông về kinh nghiệm làm nội dung trên mạng xã hội.

"Không phải người đứng đầu nào cũng sẵn sàng làm việc này vì nó cần thời gian, sự kiên trì và dám làm. Tôi chỉ mong khi xem clip, mọi người sẽ nhớ Vân Sơn là một nơi rất đẹp, đáng để đến trải nghiệm", ông Tư bộc bạch.