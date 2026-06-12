Thảo luận tổ tại kỳ họp thứ tư HĐND TP Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 12/6, ông Nguyễn Doãn Hoàn cho biết xã Phúc Thọ hiện nay có 19 thôn. Khi mô hình thôn, tổ dân phố mới của thành phố chính thức vận hành, xã sẽ cử cán bộ, công chức xuống hỗ trợ trực tiếp tại các thôn.

Để bộ máy cơ sở hoạt động hiệu quả, ông Hoàn đề nghị thành phố có cơ chế hỗ trợ và giao thêm thẩm quyền cho cấp xã trong việc trang bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác.

"Chúng tôi dự tính mua khoảng 50 chiếc xe đạp, phân cho mỗi trưởng thôn một chiếc để hằng ngày đi thăm hỏi bà con", ông Hoàn nói.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn chia sẻ tại cuộc thảo luận tổ. Ảnh: Quang Thái

Theo đại biểu, bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị, cần tăng cường những người trẻ, có kỹ năng sử dụng máy tính cho lực lượng cán bộ thôn để hỗ trợ công tác hành chính, văn phòng. Điều này sẽ giúp bộ máy cơ sở vận hành thông suốt, bám sát thực tiễn và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công, ông Hoàn cho biết thành phố đã triển khai đề án sắp xếp, xử lý tài sản tại các xã, phường nhưng vẫn còn nhiều tài sản công mang tính đặc thù, nằm xen kẽ trong khu dân cư.

Theo ông, với những tài sản không còn nhu cầu sử dụng, thành phố nên giao cho chính quyền xã, phường tổ chức đấu giá để thu hồi nguồn lực cho Nhà nước. Việc này vừa góp phần chỉnh trang đô thị, vừa tăng cường hiệu quả quản lý đất đai, hạn chế tình trạng lấn chiếm.

Ông Hoàn cho biết thời gian qua, phường Thanh Liệt đã cưỡng chế, tháo dỡ hơn 20 sân pickleball xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Từ thực tiễn này, ông đề xuất thành phố cho phép xã, phường được hợp tác với khu vực tư nhân để triển khai các dự án văn hóa, thể thao, trong đó có bể bơi. Các công trình được phép hoạt động có thu phí dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

"Những công trình này vừa phục vụ nhu cầu của người dân, vừa góp phần giải quyết căn bản nguy cơ đuối nước trên địa bàn các xã", ông Hoàn nêu ý kiến.