Sáng 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 6 nhân sự.

Theo đó, ông Nguyễn Trọng Tứ, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Ông Phan Duy Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, thời hạn 5 năm.

Ông Thái Phúc Sơn, Giám đốc Sở Ngoại vụ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm. Ông Ngô Văn Huỳnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, được luân chuyển về công tác tại Đảng ủy xã Vũ Quang, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, được điều động về công tác tại Ủy ban MTTQ tỉnh, giới thiệu đảm nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh theo quy trình nhân sự.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được điều động về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, giữ chức Phó Trưởng ban.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, đồng thời đề nghị các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, phát huy năng lực, kinh nghiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết nội bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.