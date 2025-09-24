Chương trình Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 diễn ra tại Hội trường Báo Người Lao Động sáng 24/9. 2025 cũng đánh dấu 6 năm đồng hành của 2 chương trình song hành cùng Giải Mai Vàng: Mai Vàng nhân ái và Mai Vàng tri ân.

NSƯT Ngọc Khanh, sinh năm 1954, là tên tuổi gạo cội của lĩnh vực hát bội.

Chương trình mời NSƯT Ngọc Khanh - người từng nhận quà từ các hoạt động Mai vàng nhân ái đến giao lưu, chia sẻ về nghề.

Trên sân khấu, nữ nghệ sĩ bày tỏ sự biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ từ những ngày đầu. Sau này, bà cũng giới thiệu nhiều nghệ sĩ hát bội đang gặp khó khăn, sống ở tỉnh xa nhưng vẫn một lòng tận tụy với nghề đến với chương trình.

“Nhờ đó, nhiều đồng nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời, tiếp thêm động lực để không từ bỏ sân khấu. Những ân tình sâu nặng ấy chúng tôi không bao giờ quên", NSƯT Ngọc Khanh chia sẻ.

Ít ai biết, NSƯT Ngọc Khanh là một trong những người thầy của Phương Mỹ Chi. Bà trực tiếp hướng dẫn nữ ca sĩ trong tiết mục Hề mà cô và nhiều đồng nghiệp trình diễn tại chương trình Em xinh say hi.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ chính Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp đã chủ động tìm đến mình để tìm hiểu việc đưa chất liệu hát bội, tuồng cổ vào tiết mục.

NSƯT Ngọc Khanh và ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Tiết mục được nhiều khán giả đón nhận tích cực. Trong đó, đoạn hát của Phương Mỹ Chi hút hàng chục triệu lượt xem, trở thành "hiện tượng" trên các nền tảng mạng xã hội.

Nghệ sĩ Ngọc Khanh cũng là người tư vấn trang phục, hỗ trợ trong quá trình thu âm.

Các nhạc cụ dân tộc như đàn cò, đàn sến, trống, đồng lố, kèn sona cũng được thu âm trực tiếp bởi các nhạc công từ đoàn nghệ thuật hát bội tuồng cổ Ngọc Khanh, giúp ca khúc có được sắc thái văn hóa chân thật nhất.

Clip NSƯT Ngọc Khanh chia sẻ về Phương Mỹ Chi

“Phương Mỹ Chi cũng nghe lời tư vấn của tôi đưa một đoạn hát bội vào ở đầu. Thành công đó khiến tôi rất tự hào, vinh dự”, bà chia sẻ.

Theo bà, đây không chỉ là 1 tiết mục thi đấu mà còn là minh chứng cho khả năng hồi sinh và lan tỏa nghệ thuật truyền thống khi được thế hệ trẻ tiếp nhận bằng tinh thần sáng tạo và trân trọng di sản.

Dịp này, NSƯT Ngọc Khanh cũng trải lòng về những trăn trở và tâm huyết dành cho bộ môn nghệ thuật hát bội - lĩnh vực bà gắn bó gần cả đời mình.

Nghệ sĩ nói hiện nay nhiều bạn trẻ không biết hát bội, khiến lĩnh vực này ngày càng mai một. Thế nên những gì còn làm được cho hát bội, bà đều sẵn sàng dốc sức.

Gần đây, bà có tham gia một số dự án để mang hát bội đến với những người trẻ yêu thích, có nhu cầu tìm hiểu. Bà cũng tích cực trong việc truyền nghề tại đoàn hát mang tên mình.

NSƯT Ngọc Khanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh nhận hoa từ ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh cho biết là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Âm nhạc TPHCM, mỗi năm đều cố gắng sáng tác.

Ông đã theo đề tài về Bác Hồ rất lâu. Ban đầu, ông chỉ tình cờ nhưng sau đó ý thức rằng cần phải sáng tác nhiều ca khúc về Bác Hồ.

"Nghỉ hưu rồi, tôi nghĩ rằng cần có trách nhiệm làm sao thế hệ trẻ luôn nghĩ đến Bác, kính yêu Bác, viết về Bác với niềm tin sáng mãi. Đến nay, tôi đã sáng tác 20 bài về Bác", ông chia sẻ.

Tháng 8 vừa qua, ông được Hội Âm nhạc TPHCM hỗ trợ tổ chức chương trình giới thiệu 20 ca khúc về Bác.

Sự kiện còn có sự góp mặt của đông đảo văn nghệ sĩ các thế hệ. Các nghệ sĩ như NSND Phượng Loan, NSƯT Bảo Quốc, diễn viên Diệp Bảo Ngọc, Nhật Kim Anh, nhóm DTAP, Nhóm MTV cùng giao lưu hiến kế, đề xuất những cải tiến mới cho Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025.

Ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh ủng hộ 50 triệu đồng cho "Mai Vàng nhân ái".

Ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh ủng hộ 50 triệu đồng cho chương trình Mai Vàng nhân ái nhằm hỗ trợ, tri ân văn nghệ sĩ, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu có nhiều đóng góp cho xã hội.

Báo Người Lao Động cũng phát động chương trình Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo trong buổi sáng 24/9.

