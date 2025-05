Chiều 1/5, cô Nguyễn Thị Kim Năm, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH & THCS) Tân Thắng (xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, liên quan đến việc này, cô đang chờ kết quả xử lý từ cơ quan chức năng.

Cũng theo cô Năm, sau sự việc, cô bị vết bầm tím ở vùng mặt, kết quả chụp chiếu bình thường. "Tại buổi làm việc với chính quyền xã, công an, ông Thúy đã xin lỗi tôi", cô Năm nói.

Nữ giáo viên cho hay, khoảng 16h30 chiều 28/4, trời đang đổ mưa lớn nên thầy cô giáo ở điểm trường vùng Bắc Thắng, Trường TH & THCS Tân Thắng dặn dò học sinh ở lại lớp, đợi bố mẹ đến đón về.

Lúc này, ông Hà Văn Thúy, phụ huynh học sinh lớp ghép 3+4 do cô Năm chủ nhiệm đến trường đón con và có dấu hiệu say xỉn.

"Khi tôi và đồng nghiệp hỏi thăm, ông ấy văng tục và lao vào đánh thầy giáo. Tôi ở gần đó bất ngờ bị ông Thúy túm tóc kéo ra giữa sân rồi đánh, bắt đứng dưới mưa", cô Năm kể lại.

Ông Thúy làm việc với công an. Ảnh: CACC

Cũng theo cô Năm, sự việc xảy ra quá nhanh nên cô không kịp chống cự.

"Tôi luôn tận tụy với học sinh, được cha mẹ các em ghi nhận, vậy mà lại có phụ huynh hành hung tôi trước mặt học trò và các phụ huynh, giáo viên trong trường", cô Năm nói thêm.

Liên quan đến sự việc, bà Nguyễn Thị N. (35 tuổi, vợ ông Thúy) cho biết, trưa cùng ngày, sau khi sửa lại nền nhà, gia đình bà làm cơm và chồng bà có uống rượu. Sau đó ông Thúy tiếp tục vào trong xóm uống bia.

"Đến chiều trời mưa to, chồng tôi tới trường đón con, có thể do hiểu lầm nên không kiểm soát được hành vi, đã đánh cô giáo", bà N. nói. Ngay sau sự việc, gia đình bà đã đưa cô giáo đi bệnh viện khám, đến nhà xin lỗi và cô giáo nói rằng sẽ xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng bà.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16h30 ngày 28/4, Hà Văn Thúy đến điểm trường Bắc Thắng, thuộc Trường TH & THCS xã Tân Thắng để đón con trong tình trạng đã sử dụng rượu bia. Khi thấy ông Thúy không mặc áo mưa, một thầy giáo đã hỏi thăm “tại sao đến đón cháu mà không mặc áo mưa?” thì bị đối tượng phản ứng với lời lẽ đe dọa.

Thấy biểu hiện bất thường, thầy giáo đã tránh đi nơi khác. Tuy nhiên, khi tiếp tục di chuyển, Hà Văn Thúy bất ngờ tiếp cận và hành hung cô giáo Nguyễn Thị Kim Năm.

Ngay sau đó, khi nhận được thông tin về vụ việc, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Văn Thúy để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng tỏ ra hối lỗi, liên tục xin lỗi cô giáo và thừa nhận do say rượu, không làm chủ được hành vi của mình.