Ngày 29/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Anh Nga, Chủ tịch UBND xã Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, Công an xã đã triệu tập nam phụ huynh Hà Văn Thúy (SN 1985, trú xã Tân Thắng) - người xông vào lớp học túm tóc, hành hung giáo viên trong sự việc đang gây bức xúc dư luận.

"Ngay khi nắm được thông tin, lãnh đạo xã đã chỉ đạo công an trực tiếp điều tra, xử lý. Hiện công an đã triệu tập ông Hà Văn Thúy lên làm việc. Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý sự việc theo đúng quy định", ông Nga nói.

Ông Hồ Trung Thành, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Thắng cho hay, người bị nam phụ huynh đánh là cô giáo Nguyễn Thị Kim Năm, giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 3 và 4.

Theo ông Thành, nguyên nhân xuất phát từ việc phụ huynh Hà Văn Thúy say rượu và xông vào lớp học đánh cô giáo.

"Ông Thúy có con đang theo học tại trường, do cô Năm làm chủ nhiệm. Thời điểm xảy ra sự việc, ông Thúy đã uống rượu và không làm chủ được hành vi. Trước đó, giữa phụ huynh và nữ giáo viên không xảy ra mâu thuẫn. Cô giáo cũng khẳng định không có hành động đánh học sinh để dẫn tới sự việc trên", ông Thành nói.

Hành động gây bức xúc của nam phụ huynh. Ảnh: Cắt từ clip

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Tân Thắng: Công an đang thu thập lời khai và nhân chứng. Sau sự việc, ngày hôm sau, cô Năm vẫn đến lớp dạy học bình thường.

Theo báo cáo của nhà trường, khoảng 16h30 ngày 28/4, ông Hà Văn Thúy đến điểm trường vùng Bắc Thắng, Trường TH&THCS Tân Thắng để đón con về sau giờ tan học. Tại đây, vị phụ huynh đã đuổi đánh thầy Lục Xuân Hoa và cô giáo Nguyễn Thị Kim Năm. Thời điểm trên, do trời mưa to nên có khoảng 25 học sinh và 2 thầy cô giáo chưa về.

Sự việc xảy ra dưới sự chứng kiến của nhiều giáo viên và học sinh, gây hoang mang, sợ hãi, ảnh hưởng đến an ninh trật tự của nhà trường.

Theo lãnh đạo Trường TH&THCS Tân Thắng, nhà trường đã gửi báo cáo tới Công an xã Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu) và đề nghị Công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.