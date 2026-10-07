Cô Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An), được trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 sau hành động dũng cảm cứu bé trai 2 tuổi trong tình huống nguy hiểm.

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quyết định trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 cho 15 cá nhân tiêu biểu, trong đó có cô giáo Hoàng Thị Hiền, người đã cứu bé trai 2 tuổi khỏi xe tải.

Chiều 28/8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm của Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An), một bé trai 2 tuổi bất ngờ lao ra đường. Phát hiện có xe tải đang đi tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền chạy ra ôm lấy bé.

Giữ được bé an toàn, nhưng cô Hiền bị xe tải cán qua 2 chân. Cô được người dân đưa đi cấp cứu và chuyển tuyến xuống Bệnh viện 115 Nghệ An rồi đưa ra Hà Nội vì chấn thương quá nặng.

Bác sĩ phụ trách theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cô Hiền nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội, 2 bàn chân chảy nhiều máu, chân phải dập nát phức tạp, gân xương gãy nát, đầu ngón xẹp lạnh.

Cô Hiền là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ, 7 và 4 tuổi. Cô Hiền được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Dũng cảm.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Moet.

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quyết định đặc cách trao giải cho cô Hiền, dù cô quá 2 tuổi so với giới hạn theo thể lệ.

Trước đó, Trung ương Đoàn cũng đã trao tặng bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho cô Hiền.

Lễ trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Công ty TCP Việt Nam tổ chức vào ngày 10/10 cho 15 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc. Mỗi cá nhân được trao bằng khen, giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.