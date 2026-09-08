Thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh xúc động thăm hỏi, biểu dương hành động cao đẹp, hi sinh vì học trò của cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Thứ trưởng Thanh cũng cho biết, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT cho cô giáo vì hành động cao cả này.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Moet.

Trước đó, chiều ngày 28/8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm của Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An), một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy lao ra đường. Phát hiện có xe tải đang đi tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền đã xả thân ôm lấy bé.

Ngay khi giữ được bé an toàn, xe tải đã cán qua 2 chân của cô Hiền. Cô giáo sau đó được người dân đưa đi cấp cứu và chuyển tuyến xuống Bệnh viện 115 Nghệ An. Trước tình trạng chấn thương quá nặng, gia đình đã đưa cô giáo ra Hà Nội.

Bác sĩ phụ trách theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cô Hiền nhập viện sáng sớm 29/8 trong tình trạng đau đớn dữ dội, 2 bàn chân chảy nhiều máu, chân phải dập nát phức tạp, gân xương gãy nát, đầu ngón xẹp lạnh. Ê-kíp phẫu thuật cấp cứu đã cắt lọc tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương với hi vọng cao nhất là giữ lại bàn chân.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Moet.

Sau 10 ngày điều trị, chân trái cô Hiền tạm ổn định, nhưng chân phải vẫn tiếp tục hoại tử. Dự kiến cô giáo sẽ phải trải qua thêm vài lần phẫu thuật nữa. Các bác sĩ đang nỗ lực từng ngày để bảo tồn tối đa phần chi còn lại.

Được biết, hoàn cảnh cô giáo Hoàng Thị Hiền rất khó khăn. Cô là mẹ đơn thân, nuôi 2 con nhỏ, cháu lớn 7 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi. Hiện, 2 con của cô giáo đang ở với ông bà ngoại. Chị gái và anh trai của cô đang thay nhau chăm sóc cô Hiền tại bệnh viện.