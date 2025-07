Tiết mục sáng tạo của các học viên tham gia workshop “Ươm mầm tài năng”.

Tối 4/7, trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba, 2025 (DANAFF III) đã diễn ra sự kiện Bế mạc DANAFF Talents, Masterclass, Vườn ươm dự án và workshop Ươm mầm tài năng cũng như trao một số giải thưởng.

Charlie Nguyễn - giám khảo hạng mục thuyết trình dự án phim thể loại tại "Vườn ươm dự án" trên sân khấu trao giải.

Sự kiện có sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ, nhà làm phim uy tín đã gắn bó với workshop Ươm mầm tài năng nhiều năm như giảng viên Lydia Park, đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc cùng giám khảo Charlie Nguyễn, diễn viên Trương Ngọc Ánh... cũng như các học viên theo học các lớp diễn xuất năm nay.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh

DANAFF Talents – Tài năng triển vọng DANAFF là chuỗi hoạt động đào tạo và kết nối và phát triển dự án phim dành cho các tài năng trẻ, triển vọng trong lĩnh vực điện ảnh, bao gồm: Workshop “Ươm mầm tài năng” về diễn xuất, “Vườn ươm dự án” và Master Class cho các nhà làm phim. Chương trình tạo môi trường và điều kiện cho các tài năng điện ảnh trẻ học hỏi, trao đổi, hoàn thiện và tiếp cận với mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế.



Lydia Park sinh năm 1968, là một chuyên gia huấn luyện diễn xuất với hơn 15 năm kinh nghiệm. Chị là gương mặt quen thuộc trong môi trường đào tạo nghệ thuật tại Việt Nam và cả Hàn Quốc. Tại workshop "Ươm mầm tài năng" năm nay, Lydia Park là giảng viên chính của lớp diễn xuất cơ bản.

Lydia Park chọn áo dài để thể hiện tình cảm thân thiết với Việt Nam.

Đạo diễn Phan Đăng Di và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc là những người thầy gắn bó với các lớp đào tạo diễn xuất ở DANAFF.

Bên cạnh các phiên pitching, “Vườn ươm dự án” còn là không gian học hỏi chuyên sâu kéo dài 4 ngày của workshop, nơi các nhóm làm phim được cố vấn bởi những chuyên gia có uy tín quốc tế. “Vườn ươm dự án” cũng nhận được sự đồng hành từ các quỹ điện ảnh uy tín trong khu vực, góp phần hỗ trợ thiết thực cho các dự án phim Việt Nam đang ở giai đoạn khởi đầu.

TS. Ngô Phương Lan - Giám đốc LHP Châu Á Đà Nẵng vui mừng chứng kiến thành quả của DANAFF Talents năm nay.

Ngoài ra, DANAFF III tiếp tục duy trì hoạt động workshop Ươm mầm tài năng về diễn xuất với hai lớp đào tạo – cơ bản và nâng cao – như các mùa trước. Ở Lớp diễn xuất cơ bản của giảng viên kỳ cựu người Hàn Quốc Lydia Park và Lớp diễn xuất nâng cao của đạo diễn Nhật Bản từng giành giải thưởng sân khấu quốc tế Tada Junnosuke với 50 tài năng trẻ đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc.... trong đó có các gương mặt tiêu biểu như: Juliet Bảo Ngọc (Giải Nữ diễn viên xuất sắc DANAFF 2023), Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng (Ngày xưa có một chuyện tình)...

Đàm Quang Trung nhận giải MYLAB cho dự án Arthouse.

Tại lễ bế mạc và trao giải DANAFF Talents, những dự án được xướng tên gồm:

- Giải MYLAB cho dự án Arthouse - giải thưởng mentorship trong 3 tháng dưới sự hướng dẫn của mylab: The Young Theorist’s Club (Đạo diễn: Đàm Quang Trung, NSX: Vũ Hoàng Triều - đồng sản xuất Vương Quốc Anh)

- Giải Dự án thể loại (Genre) - 5.000USD từ Hiệp Hội điện ảnh Hoa Kỳ MPA: "Flying Cows" (Bò sữa bay) (Đạo diễn: Nguyễn Phạm Thành Đạt, NSX: Nguyễn Hữu Thị Tường Vi)

- Giải Dự án Arthouse do Đại sứ quán Pháp trao tặng - giải thưởng 8.000Euro từ Cinémas du Monde của CNC: Ghost of the Currents (Đạo diễn: Itt Patiparn Boontarig, đồng đạo diễn Kalil Pitsuwan, NSX: Napakarn Boontarig)

Thành Đạt với giải Dự án thể loại (Genre).

Ảnh: BTC