10 đoàn phim tham dự buổi giao lưu gồm các phim Việt Nam: Đèn âm hồn, Mưa trên cánh bướm, Út Lan: Oán linh giữ của, Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Truyền thuyết Quán Tiên cùng các phim nước ngoài Học cách quên em (Nhật Bản), Lửa thiêng (Ấn Độ), Chuyện của đất (Indonesia), Trật tự mới (Philippines) và Yêu từ cái nhìn đầu tiên (Ấn Độ).

Các đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim Việt Nam và châu Á kể nhiều câu chuyện về nghề tại buổi gặp gỡ với báo chí vừa diễn ra trong khuôn khổ DANAFF III. Đây là các đoàn làm phim tham dự DANAFF III) ở nhiều hạng mục như Phim Châu Á dự thi, Phim Việt Nam dự thi, Toàn cảnh điện ảnh Châu Á, Nửa thế kỷ phim chiến tranh Việt Nam, trong đó có 3 bộ phim nước ngoài lần đầu ra mắt quốc tế là: Học cách quên em, Trật tự mới và Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Phim Việt được khen doanh thu thấp, phim thu trăm tỷ gây tranh cãi

Đạo diễn Trịnh Lâm Tùng và diễn viên Chiều Xuân của " Trạng Quỳnh nhí".

Năm nay, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng có sự góp mặt của bộ phim hoạt hình duy nhất ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi - Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu. Đây cũng là phim hoạt hình Việt hiếm hoi được phát hành thương mại rộng rãi. Hầu hết giới chuyên môn và báo chí đều dành lời khen cho chất lượng phim cũng như sự nỗ lực và tâm huyết của ê-kíp thực hiện.

Đạo diễn Trịnh Lâm Tùng hạnh phúc khi phim ra rạp và được những chuyên gia trong nghề khen ngợi, ủng hộ. Bộ phim cũng đạt được những bước tiến lớn trong kỹ thuật làm phim hoạt hình ở Việt Nam. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé không được như kỳ vọng, đồng nghĩa phim không tiếp cận được số đông khán giả đại chúng. Điều này khiến anh khá buồn vì đã không thể kéo được nhiều người xem hơn đến rạp.

Đạo diễn Hoàng Nam và diễn viên Diễm Trang của "Đèn âm hồn".

Ngược lại với Trạng Quỳnh nhí, Đèn âm hồn của đạo diễn Hoàng Nam thắng lớn về doanh thu với hơn 100 tỷ nhưng lại vấp phải nhiều tranh cãi về diễn xuất chưa tốt của dàn cast cùng lùm xùm về truyền thông. Tuy nhiên, đạo diễn cũng mong khán giả có thể công tâm và bao dung hơn với các diễn viên trẻ.

Ngay phim điện ảnh đầu tay nhưng Đèn âm hồn được đông đảo khán giả đón nhận và điều này tiếp thêm động lực cho Hoàng Nam trên hành trình tiếp theo. Anh tiết lộ sẽ thực hiện 2 bộ phim mới mang tên Bà đừng buồn con thuộc thể loại tâm lý gia đình và Em bé Mỹ Lai thuộc dòng phim chiến tranh lịch sử với tham vọng hướng tới thị trường quốc tế.

Hoàng Nam muốn kể những câu chuyện về văn hoá, lịch sử Việt Nam, mang đến những bộ phim giàu cảm xúc và ý nghĩa với khán giả.

Câu chuyện đưa văn hoá Việt Nam vào phim ảnh và lan toả những giá trị đó đến với khán giả cũng là mong mỏi của đoàn phim Mưa trên cánh bướm. Gặt hái được những thành công nhất định lại LHP Venice với 2 giải thưởng nhưng khi được tham dự LHP Châu Á Đà Nẵng lần này, đạo diễn Diệu Linh và các diễn viên vẫn hồi hộp.

Diễn viên Tú Oanh và đạo diễn Diệu Linh của "Mưa trên cánh bướm".

Diễn viên Tú Oanh dù đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật nhưng lần đầu tiên đóng phim điện ảnh. Chị tin rằng, bất cứ người Việt nào xem Mưa trên cánh bướm cũng thấy một chút gì đó thân thuộc với mình.

Đạo diễn Việt kiều Trần Trọng Dần muốn mang những kiến thức và kinh nghiệm học hỏi được từ các nền điện ảnh lớn để đóng góp cho điện ảnh Việt Nam. Với Út Lan, Trần Trọng Dần chọn thể loại kinh dị và đánh vào yếu tố thị trường nhưng không đóng đinh ở một thể loại nhất định. Anh muốn thể hiện đa dạng cả ở phim nghệ thuật lẫn phim giải trí.

Diễn viên Mai Cát Vi và đạo diễn Trần Trọng Dần với "Út Lan".

Bên cạnh bản sắc văn hoá, đề tài lịch sử - chiến tranh những năm gần đây cũng được quan tâm, đặc biệt là đối tượng khán giả trẻ. Đi theo đề tài này, Truyền thuyết Quán Tiên của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thể hiện góc nhìn của người trẻ về thời kỳ khốc liệt đã qua của đất nước. Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học nhưng đã có những điều chỉnh về kịch bản và cách thể hiện để có được cái nhìn nhân văn hơn, khiến khán giả dễ đồng cảm hơn.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và nữ chính Thuý Hằng của "Truyền thuyết Quán Tiên".

Anh hy vọng sắp tới, phim có cơ hội được chiếu cho nhiều khán giả hơn khi các bạn trẻ đang quan tâm và hướng về lịch sử, truyền thống dân tộc.

Các đạo diễn châu Á muốn ghi hình và công chiếu phim tại Việt Nam

Đoàn phim "Yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Ông Kazmi Rahat - đạo diễn phim Yêu từ cái nhìn đầu tiên cho biết, đây là bộ phim Ấn Độ đầu tiên ghi hình ở Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc hợp tác giữa điện ảnh hai nước. Lý do ông chọn Việt Nam làm bối cảnh quay phim vì đây là đất nước rất xinh đẹp, có nhiều điều kiện thuật lợi, cảnh sắc tuyệt vời và con người thân thiện.



Yêu từ cái nhìn đầu tiên là dự án phim hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam với sự tham gia của diễn viên Khả Ngân. Với tác phẩm này, đạo diễn Kazmi Rahat muốn xây dựng một tình yêu vượt văn hoá, biên giới giữa Ấn Độ - Việt Nam và một câu chuyện mang nhiều giá trị về con người, sự hy sinh, sự tôn trọng.

Khả Ngân cùng nam chính "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" tại sự kiện ra mắt trên toàn cầu ở DANAFF III.

Cũng chọn Việt Nam là địa điểm ra mắt phim lần đầu, Trật tự mới (Out of order) của Philippines lại có lý do riêng. Đạo diễn Alden Richards chia sẻ: “Sau khi hoàn thành bộ phim, tôi đã gửi tác phẩm đi nhiều nơi và may mắn được LHP Châu Á Đà Nẵng lựa chọn trình chiếu. Khán giả Việt Nam là những người đầu tiên trên thế giới được thưởng thức bộ phim này”.

Sau lần ra mắt phim tại DANAFF, Alden dành nhiều tình cảm cho thành phố Đà Nẵng và mong muốn sẽ có cơ hội hợp tác sản xuất một tác phẩm điện ảnh với Việt Nam trong tương lai.

DANAFF năm nay còn chào đón tác phẩm How to forget you (Học cách quên em) đến từ điện ảnh Nhật Bản. Yu Sakudo đã chọn DANAFF là nơi để trình chiếu bộ phim đầu tiên ở nước ngoài và bày tỏ sự vui mừng khi đưa được phim của mình đến với khán giả Việt Nam. Anh cho rằng, sự kiện sẽ đặt nền móng để mình cũng như các nhà làm phim Nhật Bản trình chiếu nhiều tác phẩm hơn ở Việt Nam trong tương lai.

Trong khi đó, đạo diễn Loeloe Handra của phim Tale of the land (Chuyện của đất) lại dự định mang bộ phim sắp tới của mình để giới thiệu tại Chợ dự án phim nghệ thuật của DANAFF kỳ sau nhằm kêu gọi kinh phí từ các nhà đầu tư.

