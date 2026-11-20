Không hoa tươi hay quà tặng đắt tiền, cô giáo Nguyễn Thị Chuyên xúc động khi được học trò trên đảo Cô Tô trao những món quà 20/11 mộc mạc do gia đình chuẩn bị.

Dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đoạn clip ghi lại cảnh học sinh tiểu học xếp hàng, lần lượt tặng quà cô giáo chủ nhiệm khiến nhiều người thích thú, xúc động.

Nhân vật trong clip là cô Nguyễn Thị Chuyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1, Trường Tiểu học và THCS Cô Tô, đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh.

Túi cá khô, quả bí đao, súp lơ xanh được học sinh mang tới tặng cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: T.B

Trong clip, các học trò nhỏ gương mặt rạng rỡ, lần lượt mang đến tặng cô những món quà giản dị như bí đao, súp lơ, ốc, cá khô, ghẹ, mực. Đó là những sản vật quen thuộc trong cuộc sống của các gia đình trên đảo, được gửi gắm cùng tình cảm dành cho cô giáo.

Chia sẻ với VietNamNet, cô Chuyên cho biết trước ngày 20/11, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu giáo viên không nhận quà có giá trị lớn hoặc những món quà nhạy cảm từ phụ huynh. Cô và các đồng nghiệp đều nghiêm túc thực hiện.

Những món quà được phụ huynh học sinh trên đảo Cô Tô chuẩn bị để tặng cô giáo Chuyên. Ảnh: T.B

Sáng 19/11, khi cô Chuyên chuẩn bị lên lớp, một phụ huynh gọi điện nhờ cô đến lớp sớm vì có việc. Khi vừa bước vào, cô bất ngờ thấy các học trò đã xếp hàng ngay ngắn, trên tay mỗi em là một món quà nhỏ do gia đình chuẩn bị. Đó là những sản vật quen thuộc của các gia đình trên đảo, từ rau củ đến ốc vừa bắt, ghẹ, mực và cá khô.

Món quà ý nghĩa khiến cô giáo Chuyên xúc động. Ảnh: T.B

Nhìn học trò lần lượt trao quà, cô Chuyên xúc động bởi hiểu rằng phía sau mỗi món quà giản dị là tình cảm chân thành của các gia đình dành cho cô.

"Học sinh trên đảo chủ yếu là con em của gia đình ngư dân. Những món quà học sinh mang tới rất chân thật và đáng quý khiến tôi xúc động", cô Chuyên chia sẻ.

Đằng sau khoảnh khắc đáng yêu ấy còn là sự đồng lòng của tập thể phụ huynh lớp 2A1.

Sau 26 năm đứng bục giảng, cô giáo Chuyên có một ngày Nhà giáo Việt Nam xúc động và ý nghĩa. Ảnh: T.B

Chị Nguyễn Thị Ngoan, phụ huynh em Gia Huy, nhận xét cô Chuyên là giáo viên nghiêm túc, có chuyên môn tốt và được phụ huynh, học sinh yêu quý.

Theo chị Ngoan, dịp 20/11, các phụ huynh thống nhất mỗi gia đình có gì thì gửi tặng cô thứ đó. Mọi người muốn dành cho cô những món quà thiết thực, thể hiện tình cảm chân thành thay vì đặt nặng giá trị vật chất.

Trước đó, phụ huynh và học sinh còn cùng nhau viết thư cảm ơn, trang trí bảng lớp với những lời chúc dành tặng cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

"Hôm qua, vừa đi bắt ốc về, tôi nhờ con trai mang một ít đến tặng cô. Các phụ huynh khác cũng gửi những món quà nhỏ theo tinh thần nhà có gì tặng nấy, miễn sao thiết thực và ý nghĩa", chị Ngoan chia sẻ.

Những món quà giản dị từ cuộc sống thường ngày đã trở thành cách phụ huynh và học sinh lớp 2A1 bày tỏ tình cảm, sự trân trọng dành cho cô giáo.