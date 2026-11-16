Để tri ân, tôn vinh những người làm công tác trồng người, từ năm 1982, ngày 20/11 đã trở thành ngày hội lớn của ngành giáo dục và của toàn xã hội.

Lịch sử ngày Quốc tế hiến chương các Nhà giáo

Tháng 7/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris, lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (FISE).

Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa (Ba Lan), FISE đã thông qua “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương. Nội dung chủ yếu của Bản Hiến chương là: Đấu tranh chống lại mọi quan điểm, phương pháp giáo dục lạc hậu, phản động, phản khoa học; Xây dựng một nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học; Bảo vệ quyền lợi chính đáng về vật chất, tinh thần của các nhà giáo; Đề cao vị trí và vai trò của nghề dạy học trong xã hội.

Tại Việt Nam, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với FISE nhằm: Tố cáo tội ác của thực dân xâm lược trên các diễn đàn quốc tế; Giới thiệu thành tích của nền giáo dục cách mạng; Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của giáo giới tiến bộ trên thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE tại Vienna (Áo) trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20/11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.

Ngày 20/11/1958, Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo lần đầu tiên trên toàn miền Bắc. Những năm sau, ngày lễ tiếp tục được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam, trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam.

Vì sao ngày 20/11 trở thành Ngày Nhà giáo Việt Nam?

Trong ngày 20/11/1958, lễ kỷ niệm không những được tổ chức tại Hà Nội, mà còn diễn ra từ Vĩnh Linh (giới tuyến quân sự tạm thời giữa ta và địch) đến các vùng biên giới hải đảo.

Từ miền núi đến vùng đồng bằng ở miền Bắc đều có những hoạt động phong phú tại các trường học trên địa bàn huyện, quận, thị xã…

Nhiều thư của giáo giới, học sinh, sinh viên miền Bắc gửi lên Hồ Chủ tịch, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ với lời hứa quyết tâm học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất đất nước.

Từ miền Nam, nhiều thư và thông điệp cũng được gửi qua Đài Tiếng nói Việt Nam, thể hiện tinh thần yêu nước, phản đối chế độ Mỹ - Diệm, đòi quyền học tập, ủng hộ giáo giới miền Bắc và đấu tranh cho độc lập, thống nhất dân tộc.

Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167/HĐBT, quyết định lấy ngày 20/11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20/11 đã trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam.

Hàng năm, vào kỷ niệm ngày 20/11, cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo viên trong vùng tạm chiếm nói riêng, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh của giáo viên kháng chiến nói chung.

Khi Việt Nam thống nhất, ngày này trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định thiết lập ngày 20/11 hằng năm là ngày lễ mang tên "Ngày Nhà giáo Việt Nam".

Ngày 20/11/1982, lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác trồng người.

Trong ngày này, các học sinh thường tặng hoa, quà cho các thầy cô. Các trường học, địa phương tổ chức nhiều hoạt động tri ân. Ngành Giáo dục cũng thường nhân dịp này để đánh giá lại hoạt động giáo dục.