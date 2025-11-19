Bà giáo Thái Thị Lan (SN 1958, trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) là giáo viên môn Toán, dành gần nửa đời người cho bục giảng. Bà từng có 23 năm dạy tại Trường THCS Nguyễn Du, sau đó giữ chức phó hiệu trưởng 9 năm ở Trường THCS Hiếu Giang và THCS Nguyễn Trãi. Suốt 20 năm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán tại TP Đông Hà cũ, bà để lại nhiều dấu ấn bởi sự tận tâm và hết lòng vì học trò.

Bà giáo trao 2 học bổng cho 2 học sinh mồ côi mẹ ở xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NVCC

Trong quãng thời gian công tác, bà gặp không ít học sinh mồ côi hoặc sống trong hoàn cảnh thiếu thốn. Thương những đứa trẻ phải “chạy ăn từng bữa”, bà Lan từng đưa các em về nhà, chăm lo từng bữa ăn, cái áo; hỗ trợ chi phí sinh hoạt và dạy thêm miễn phí.

Từ những việc làm âm thầm ấy, bà vận động đồng nghiệp lập câu lạc bộ giáo viên để cùng đóng góp quỹ giúp học sinh nghèo có thêm động lực đến trường.

Nỗi trăn trở về những phận đời bất hạnh vẫn luôn làm day dứt người giáo viên giàu lòng nhân ái. “Các em còn phải lo miếng cơm manh áo thì làm sao yên tâm học hành?”, bà kể. Từ đó, bà mong muốn có một nguồn quỹ lâu dài, bền bỉ để nâng đỡ học trò.

Bà giáo và cộng sự trong một chương trình thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Năm 2013, bà nghỉ hưu. Đến tháng 12/2018, bà chính thức thành lập quỹ “Cho con”. Nói về cái tên đặc biệt mà dung dị này, bà cho biết nó xuất phát từ trái tim của một người mẹ có ba con và của một cô giáo thấu hiểu nỗi thiếu thốn của những trẻ mồ côi.

Mỗi tháng, bà trích 10% lương hưu để duy trì quỹ. Từ đó, học trò cũ và nhiều nhà hảo tâm đồng hành ngày càng đông. “Có những hoàn cảnh, khi tôi vừa đăng bài lên, học trò cũ đã tranh nhau nhận hỗ trợ cho suốt 4 năm đại học. Đó là những duyên lành khiến tôi tủm tỉm cười và thấy mình như trẻ lại”, bà xúc động nói.

Suốt 7 năm qua, quỹ “Cho con” đã hỗ trợ hơn 500 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Riêng 482 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng/lần được trao đều đặn. Một số trường hợp đặc biệt được nhận học bổng liên tục đến 5 lần, thậm chí kéo dài 10 năm cho đến khi ra trường. Nhiều học sinh khác được bà kêu gọi hỗ trợ 500.000-1.000.000 đồng/tháng trong nhiều năm liền.

Không chỉ trao học bổng, bà Lan còn là cầu nối giữa các nhà hảo tâm và học sinh nghèo, tặng sách vở, thực phẩm, áo ấm, laptop. Quỹ còn trao hàng trăm xe đạp, xe đạp điện cho học sinh vùng khó, giúp giáo viên bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ sửa chữa nhà cho những gia đình học sinh gặp hoạn nạn.

Bà giáo trao số tiền kêu gọi hỗ trợ cho một hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: NVCC

Một trong những câu chuyện khiến bà giáo nhớ mãi là em Phan Khánh Duyên (sinh viên ngành Du lịch, trường Đại học Ngoại ngữ Huế). Em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại bị bệnh từ nhỏ. Hai mẹ con em ở với ông bà ngoại đã hơn 70 tuổi.

Biết được hoàn cảnh này, bà giáo đã vận động quỹ và tặng học bổng cho em trong suốt 4 năm đại học. Hiện, Duyên đã ra trường và có công việc ổn định.

Duyên nhắn gửi: “Những năm đại học, có lúc con muốn dừng lại, nhưng nhờ cô Lan và quỹ ‘Cho con’ mà con đã tiếp tục, tốt nghiệp, có công việc ổn định và có cuộc sống như hôm nay.”

Từ khi còn công tác cho đến lúc gắn bó với các hoạt động thiện nguyện, bà giáo Lan luôn được ghi nhận bằng nhiều giấy khen, bằng khen của ngành giáo dục và các đơn vị liên quan.

Mỗi dịp Tết hay ngày 20/11, căn nhà của bà lại rộn rã tiếng nói cười khi nhiều thế hệ học trò tìm về thăm. Không gian ấy luôn đầy ắp lời chúc, những món quà tinh thần dung dị mà ấm áp - sự tri ân mà hàng trăm học trò gửi gắm cho người cô đã dìu dắt các em qua giai đoạn chông chênh nhất của tuổi thơ.

Bà Lan tâm nguyện sẽ duy trì quỹ “Cho con” đến khi sức khỏe không còn cho phép. “Chỉ cần còn giúp được một em, tôi vẫn sẽ tiếp tục”, bà cười hiền từ.