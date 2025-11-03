Sáng 3/11, Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM - đã chuyển tới trường này 2 tỷ đồng để làm quỹ học bổng cho sinh viên nghèo và giảng viên.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, cho biết Phó giáo sư Đoàn Văn Điện, nguyên Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 1989-1994, đã ký hợp đồng tặng cho trường 2 tỷ đồng để thành lập quỹ học bổng PGS.TS Đoàn Văn Điện.

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện cùng vợ là bà Nguyễn Thị Cúc làm thủ tục chuyển 2 tỷ đồng cho Trường Đại học Nông lâm TPHCM. Ảnh: Đình Lý

Theo hợp đồng, toàn bộ số tiền 2 tỷ đồng cùng phần lãi phát sinh sẽ được gửi ngân hàng, dùng để trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và khen thưởng giảng viên có nhiều đóng góp trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM duy trì số tiền tài trợ gốc 2 tỷ đồng, chỉ trao tặng học bổng, khen thưởng từ khoản tiền lãi ngân hàng, phát triển học bổng lâu dài qua các nhiệm kỳ hiệu trưởng.

Học bổng được trao hằng năm vào dịp lễ khai giảng năm học mới đối với sinh viên và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đối với giảng viên. Nhà trường có trách nhiệm công khai chương trình, đảm bảo việc xét chọn minh bạch, đúng tiêu chí.

TS Trần Đình Lý cho hay Quỹ học bổng PGS.TS Đoàn Văn Điện là nguồn quỹ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tri ân, tiếp nối truyền thống “tôn sư trọng đạo”, đồng thời góp phần nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng học tập của thế hệ trẻ.