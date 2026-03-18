Cao tốc cửa ngõ phía Nam liên tục tăng lưu lượng

Trục cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình từ lâu đã đóng vai trò là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội với khu vực nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Những năm gần đây, cùng với sự phục hồi của kinh tế và du lịch, lưu lượng phương tiện trên tuyến này tăng nhanh.

Theo thống kê, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã ghi nhận 12,26 triệu lượt phương tiện, thuộc nhóm tuyến cao tốc có lưu lượng lớn nhất khu vực phía Bắc, từ đó hình thành một “hành lang kinh tế dịch vụ”.

Khi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình mở rộng lên 6 làn, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Ninh Bình sẽ không đến 1 giờ

Trước áp lực giao thông ngày càng gia tăng, Bộ Xây dựng đã đề xuất phương án mở rộng tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 4 lên 6 làn xe, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp tăng năng lực thông hành, giảm ùn tắc và rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Ninh Bình xuống khoảng một giờ.

Song song với đường bộ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cũng đang được chuẩn bị đầu tư. Khi tuyến đường này đi vào khai thác, hành trình từ Hà Nội đến Ninh Bình dự kiến chỉ còn khoảng 30 phút, tạo ra sự thay đổi lớn trong khả năng kết nối vùng.

Đón đầu hạ tầng, Ninh Bình đã quy hoạch ba ga hành khách cùng các khu đô thị phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng). Khu vực phụ cận các ga dự kiến có quy mô khoảng 3.420 ha, hướng tới hình thành các trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ mới.

Động lực cho thị trường bất động sản trị liệu

Sự phát triển của hạ tầng giao thông cũng đang thúc đẩy xu hướng dịch chuyển dân cư khỏi khu vực nội đô Hà Nội.

Theo định hướng quy hoạch, thành phố đặt mục tiêu di dời khoảng 860.000 người khỏi khu vực lõi trung tâm trong dài hạn nhằm giảm áp lực dân số và hạ tầng. Điều này khiến các địa phương nằm trong bán kính di chuyển dưới 90 phút như Ninh Bình trở thành lựa chọn mới cho nhu cầu nhà ở và nghỉ dưỡng. Khoảng cách di chuyển thuận lợi giúp các tỉnh ven cao tốc trở thành điểm đến phù hợp cho mô hình “ngôi nhà thứ hai” hoặc nghỉ dưỡng cuối tuần của cư dân Hà Nội.

Các địa phương nằm trong bán kính di chuyển dưới 90 phút như Ninh Bình trở thành lựa chọn mới cho nhu cầu nhà ở và nghỉ dưỡng. Ảnh minh hoạ

Bên cạnh hạ tầng giao thông, khu vực Hà Nam - Ninh Bình còn hưởng lợi từ việc hình thành trung tâm y tế quy mô lớn với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Khi các cơ sở này đi vào vận hành đầy đủ, người dân tại vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ thuận lợi lớn khi khám chữa bệnh: không phải di chuyển xa lên Hà Nội; giảm chi phí và thời gian; được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, chuyên sâu ngay tại địa phương; tăng cơ hội cứu sống trong các tình huống bệnh nặng, cấp cứu.

Theo các chuyên gia, sự hình thành các trung tâm y tế lớn thường kéo theo nhu cầu mạnh về dịch vụ lưu trú, căn hộ dịch vụ và các mô hình nghỉ dưỡng - phục hồi sức khỏe. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng hình thành thị trường bất động sản dịch vụ và chăm sóc sức khỏe tại khu vực cửa ngõ phía nam Hà Nội.

Điểm sáng mang tên Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng và dịch vụ đang xuất hiện tại khu vực giáp ranh nam Hà Nội.

Một trong những dự án đáng chú ý là Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội - Làng trị liệu giữa trung tâm y tế vùng thủ đô của Onsen Fuji tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án có quy mô khoảng 5,9 ha, gồm hơn 1.200 sản phẩm Trong đó có khoảng 1.040 căn hộ trị liệu, 82 căn shop khối đế và 130 căn biệt thự, shophouse thương mại. Các sản phẩm được thiết kế phục vụ nhu cầu ở thực gắn với chăm sóc sức khỏe, trị liệu khoáng nóng, kinh doanh dịch vụ, ẩm thực và lưu trú cho khách du lịch.

Theo nhận định của giới chuyên gia, sự kết hợp giữa cao tốc mở rộng, đường sắt tốc độ cao và xu hướng giãn dân đô thị đang hình thành hành lang phát triển mới kéo dài từ Hà Nội đến Ninh Bình. Khi thời gian di chuyển ngày càng rút ngắn và lưu lượng phương tiện tiếp tục tăng, các khu vực gần nút giao cao tốc hoặc trung tâm dịch vụ ven đường được dự báo sẽ trở thành điểm đến của dòng khách liên tỉnh.

Trong bối cảnh đó, những mô hình bất động sản gắn với hạ tầng giao thông như shophouse thương mại, khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe được kỳ vọng là phân khúc hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của trục giao thông phía nam Thủ đô.

Bích Đào