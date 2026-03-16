Đầu tháng 2, UBND TP Hà Nội cùng liên danh các nhà đầu tư đã tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh. Đây là những dự án đầu tiên được triển khai sau khi thành phố thông qua đề án phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, nằm trong chiến lược tái cấu trúc không gian Thủ đô theo mô hình đa cực, đa trung tâm.

Dự án Bắc Thăng Long Urban City do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) - CTCP Tập đoàn Sunshine - CTCP Thái Nam Land làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 699ha, nằm trên địa bàn các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Mê Linh, ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô. Theo quy hoạch, khu đô thị dự kiến đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 240.000 người dân.

Điểm đáng chú ý là cơ cấu nhà ở tại dự án được thiết kế khá đa dạng. Trong đó chú trọng quỹ nhà ở phục vụ di dân, tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và nhà ở tạm cư chất lượng cao với mức giá phù hợp.

Dự án khu đô thị đa mục tiêu thứ hai do CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 696ha, bao gồm ba khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau.

Cụ thể, khu đất thứ nhất rộng khoảng 360ha, nằm trên địa bàn xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3. Khu đất thứ hai rộng 23ha, thuộc xã Đông Anh, thuộc phân khu đô thị XB-2. Khu đất thứ ba rộng khoảng 313ha, cũng thuộc phân khu đô thị XB-2, tiếp giáp đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khu đấu giá Việt Hùng và khu di tích Cổ Loa.

Dự án dự kiến được triển khai trong gần 4 năm, từ quý I/2026 đến quý III/2029. Công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng sẽ được thực hiện song song nhằm sớm bố trí nhà ở tái định cư, ổn định cuộc sống cho người dân trong khu vực dự án.

Nguồn cung được khơi thông, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn ổn định hơn, người mua nhà sẽ có thêm lựa chọn. Ảnh: Hồng Khanh

Song song với các đại đô thị, phân khúc nhà ở xã hội cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm.

Trong quý I/2026, dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt) dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ. Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính khoảng 25 triệu đồng/m2. Với đơn giá này, căn hộ diện tích 70m2 có giá khoảng 1,75 tỷ đồng.

Một dự án khác là khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên do Công ty CP Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á làm chủ đầu tư. Dự kiến từ ngày 1-15/5, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ mua nhà với giá khoảng 29 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì). Giá thuê căn hộ tạm tính khoảng 430.000 đồng/m2 mỗi tháng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng công bố dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu 1, xã Ngọc Hồi do Công ty CP Cơ khí và Xây lắp số 7 làm chủ đầu tư. Giá bán dự kiến khoảng 24,7 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT). Với diện tích từ 40-59m2, mỗi căn hộ có giá dao động từ khoảng 988 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố, trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 120.000 căn nhà ở xã hội.

Ở phân khúc nhà ở thương mại, đầu tháng 3, Tập đoàn Sunshine cũng đồng loạt khởi công ba dự án bất động sản tại Hà Nội, gồm Noble West Lake Hanoi, Sunshine River Park và Sunshine Continental.

Trong đó, Noble West Lake Hanoi có quy mô lớn nhất khi nằm trong khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng). Dự án có tổng diện tích gần 6ha, gồm 12 tòa tháp cao 40 tầng.

Hai dự án còn lại gồm Sunshine River Park tại phường Phú Thượng với quy mô 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn gần 134.000m2 và Sunshine Continental tại phường Từ Liêm với 30 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Ba dự án này được kỳ vọng sẽ bổ sung hàng nghìn căn hộ vào nguồn cung thị trường trong giai đoạn tới.

Theo dự báo của Savills, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội trong năm 2026 có thể đạt khoảng 18.454 căn, mức cao nhất kể từ năm 2021. Phần lớn nguồn cung mới sẽ thuộc phân khúc hạng A và hạng B, phản ánh xu hướng nâng cấp tiêu chuẩn sản phẩm của thị trường.

Về giá bán, chuyên gia Savills cho rằng, trong ngắn hạn, giá bán sơ cấp nhiều khả năng vẫn duy trì đà tăng. Đáng chú ý, giá trên thị trường thứ cấp hiện đã vượt giá sơ cấp ở hầu hết các phân khúc căn hộ, cho thấy nhu cầu lớn đối với những sản phẩm có thể bàn giao ngay và sở hữu môi trường sống hoàn thiện.