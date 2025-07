Là dự án đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán với pháp lý hoàn chỉnh, Vinhomes Green City đang trở thành tâm điểm tại thị trường Tây Bắc TP.HCM

Lời giải mới cho bài toán dòng tiền

Một trong những lợi thế cạnh tranh nổi bật của Vinhomes Green City là chính sách giãn tiến độ xây dựng lên tới 24 tháng, giúp nhà đầu tư linh hoạt lên kế hoạch tài chính, giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu sở hữu tài sản.

Vinhomes Green City đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán với khách hàng

Theo chính sách của Vinhomes, khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 930 triệu đồng (với dòng sản phẩm diện tích 60m²), tương đương 30% giá trị quyền sử dụng đất và giá trị thương mại, là đã có thể ký hợp đồng mua bán và sở hữu hợp pháp nhà phố “hàng hiệu”. Phần còn lại được hỗ trợ vay với lãi suất 0% trong 24 tháng. Ngoài 930 triệu đồng ban đầu, trong suốt 24 tháng này, khách hàng không cần thanh toán chi phí xây dựng hay bất kỳ khoản nào khác.

“Chính sách này tạo một “vùng đệm” tài chính lý tưởng. Nhà đầu tư có thể dùng vốn nhàn rỗi xoay vòng ở kênh khác trong 2 năm đầu, sau đó mới quyết định xây dựng để ở hoặc khai thác cho thuê. Đây là giải pháp tài chính linh hoạt hiếm thấy tại các dự án phía Nam”, bà Lê Minh Phương, một nhà đầu tư cá nhân tại TP.HCM, nhận định.

Chính sách giãn xây 2 năm của Vinhomes Green City đang mở ra cơ hội đầu tư hiếm có

Điểm đáng chú ý, giá trị xây dựng (chiếm khoảng 30% tổng giá trị sản phẩm) được cố định ngay từ đầu nên nhà đầu tư cũng quẳng được gánh lo về việc giá vật liệu xây dựng leo thang. Đồng thời, khoản chi phí này cũng được chia thành nhiều đợt thanh toán kéo giãn trong hơn 6 tháng sau thời gian giãn xây. Tổng thể, nhà đầu tư có gần 30 tháng để lo dòng tiền mà không bị áp lực tài chính dồn dập.

So với mô hình truyền thống mua bất động sản nhà liền thổ, chính sách của Vinhomes Green City giúp nhà đầu tư ban đầu chỉ cần thanh toán giá trị quyền sử dụng đất và thương mại mà chưa cần thanh toán chi phí xây dựng ngay, song vẫn yên tâm về việc sẽ nhận được căn nhà hoàn thiện xây dựng trong một khu đô thị có hạ tầng phát triển đồng bộ, với pháp lý đầy đủ để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và tài sản trên đất.

Giãn xây không chỉ giúp nhà đầu tư nhẹ gánh tài chính, mà còn mở ra khả năng sinh lời kép khi có thể đón trọn đà tăng giá đất nhờ hạ tầng phát triển vượt bậc trong 1 - 2 năm tới và sự hoàn thiện của hệ tiện ích tại dự án.

Bảo chứng từ hạ tầng và hệ tiện ích vượt trội

Không chỉ linh hoạt về tài chính, chính sách giãn xây còn giúp nhà đầu tư giữ suất đẹp ở mức giá tốt nhất khi thị trường khu vực đang ở ngưỡng phục hồi và hạ tầng khu vực Tây Bắc TP.HCM chuẩn bị bước vào chu kỳ hoàn thiện.

Riêng về phía dự án, trong vòng 24 tháng tới, Vinhomes Green City sẽ hoàn thành hơn 70% quy mô, với 1.500 căn nhà dự kiến bàn giao cho khách hàng, cùng hàng loạt tiện ích đã vận hành và đón những cư dân đầu tiên vào năm 2026.

Song song với đó, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược phía Tây Bắc TP.HCM đang tăng tốc: Vành đai 3 kết nối Tây Ninh - TP.HCM dự kiến hoàn thiện năm 2026. Cùng năm, tuyến Vành đai 4 sẽ được khởi công. Cao tốc Chơn Thành - Mộc Bài - TP.HCM đang hoàn thành các khâu chuẩn bị để khởi công vào tháng 9/2025. Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được ấn định thời gian khởi công vào cuối năm 2025.

Với lợi thế nằm ở tâm điểm của mạng lưới hạ tầng nghìn tỷ này, tiềm năng tăng giá bất động sản tại Vinhomes Green City được dự báo sẽ đạt tối thiểu 25 - 30% sau 2 năm, đặc biệt khi đại đô thị đã hình thành, cư dân dọn về ở, tiện ích vận hành hoàn chỉnh.

Bất động sản tại Vinhomes Green City được dự báo tăng tối thiểu 25 - 30% giá trị sau 2 năm

Ví dụ, với một sản phẩm có giá 4,7 tỷ đồng, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 930 triệu đồng. Khi hạ tầng và tiện ích đô thị đi vào vận hành trong 24 tháng tới, mức tăng giá có thể đem lại khoản lợi nhuận 1,1 - 1,4 tỷ đồng, giúp tài sản của nhà đầu tư nhân đôi.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố đầu tư, Vinhomes Green City còn kiến tạo giá trị an cư lâu dài khi là đô thị all-in-one tiên phong tại Tây Bắc TP.HCM. Dự án có quy mô hơn 197ha, gồm nhiều khu chức năng, tích hợp đầy đủ các tiện ích sống, học tập, làm việc, thương mại, nghỉ dưỡng... Trong đó, The Forest và The Sunrise là 2 khu đang được khách mua ở thực săn lùng nhờ sở hữu đến 80% tiện ích toàn dự án.

Vinhomes Green City sở hữu 8,29ha cây xanh và 7 hồ cảnh quan rộng gần 17ha

“Tôi chọn mua nhà phố tại The Forest vì muốn dành cho gia đình một môi trường sống chất lượng, tiện nghi và đồng bộ. Những gì Vinhomes đã làm được tại Central Park hay Grand Park là minh chứng rõ nhất cho chuẩn sống đáng mơ ước mà thương hiệu này mang lại. Tôi tin Vinhomes Green City cũng sẽ nhanh chóng trở thành một khu đô thị đáng sống hàng đầu tại Tây Bắc TP.HCM”, anh Trần Minh Đức, một doanh nhân trẻ tại TP.HCM, chia sẻ.

Trong bối cảnh giá nhà nội đô liên tục lập đỉnh, quỹ sản phẩm sơ cấp khan hiếm, các đô thị vệ tinh quy hoạch đồng bộ như Vinhomes Green City đang trở thành lựa chọn hàng đầu. Đây không chỉ là điểm khởi đầu cho một chu kỳ đầu tư sinh lời mới, nơi người mua “mua 1 lời 1” với số vốn vừa tầm, mà còn là điểm hẹn an cư lý tưởng cho thế hệ thành đạt mới.

Thế Định