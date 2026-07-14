Giai đoạn đăng ký nguyện vọng được xem là bước “then chốt" của mùa tuyển sinh, khi mỗi lựa chọn đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển cũng như các chính sách học bổng mà thí sinh được hưởng. Vì vậy, bên cạnh việc cân nhắc ngành học phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp, thí sinh cũng cần tìm hiểu kỹ những quyền lợi mà mình có thể nhận được khi lựa chọn đúng nguyện vọng.

Chỉ còn 1 ngày nữa để chốt nguyện vọng trên cổng đăng ký chung của Bộ GD&ĐT

Chọn HUFLIT là Nguyện vọng 1 để nhận học bổng 50% học phí học kỳ đầu tiên

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT) triển khai chính sách học bổng trị giá 50% học phí học kỳ 1 dành cho những thí sinh trúng tuyển vào trường và đăng ký HUFLIT ở Nguyện vọng 1 trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT.

Ngoài học bổng Nguyện vọng 1, HUFLIT còn triển khai nhiều chính sách học bổng đa dạng dành riêng cho tân sinh viên với tổng trị giá lên đến 40 tỷ đồng

Theo quy chế tuyển sinh hiện hành, việc xét tuyển được thực hiện tập trung trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Hệ thống sẽ tự động xác định nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển cao nhất của mỗi thí sinh. Vì vậy, việc cân nhắc thứ tự sắp xếp nguyện vọng và tìm hiểu kỹ điều kiện áp dụng học bổng của từng trường trước là thông tin cần được thí sinh lưu ý.

Hiện HUFLIT cũng đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026 cùng các phương thức tuyển sinh để thí sinh tham khảo khi đăng ký nguyện vọng. Cụ thể, điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026 của HUFLIT áp dụng cho 3 phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học bạ THPT và điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM lần lượt là 15 điểm, 18 điểm và 550/1200 điểm. Riêng đối với ngành Luật và Luật kinh tế có mức điểm sàn cho 3 phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học bạ THPT và điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM lần lượt là 20 điểm, 21 điểm và 720/1200 điểm (theo quy định của Bộ GD&ĐT).

Nhiều chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính đồng hành cùng tân sinh viên

Bên cạnh đó, HUFLIT còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để người học an tâm theo đuổi ngành học yêu thích.

Đáng chú ý, chính sách học bổng dành riêng cho tân sinh viên năm nay được mở rộng với tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng, bao gồm nhiều nhóm khác nhau như: học bổng thủ khoa (đến 50% học phí toàn khóa), học bổng tân sinh viên tài năng (có thể lên đến 100% học phí với một số đối tượng đặc biệt), Học bổng 15% học phí toàn khóa khi học tại cơ sở Hóc Môn...

HUFLIT đa dạng chính sách học bổng dành cho các bạn tân sinh viên

Ngoài cam kết không tăng học phí trong toàn khóa học, HUFLIT cũng tiếp tục triển khai quỹ hỗ trợ sinh viên với tổng giá trị 13 tỷ đồng mỗi năm. Sinh viên có thể mượn tiền từ nguồn quỹ này để đóng học phí mà không cần phải trả lãi suất.

Khởi đầu cho hành trình phát triển năng lực

Lựa chọn một trường đại học không chỉ là lựa chọn một tấm bằng, mà còn là lựa chọn môi trường để trưởng thành trong suốt hành trình đại học. Do đó, để phát huy tối đa thế mạnh của người học, HUFLIT xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, chú trọng kết nối giữa kiến thức chuyên môn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Bên cạnh thế mạnh truyền thống về ngoại ngữ, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đào tạo công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập và làm việc, đồng thời tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực hội nhập cho sinh viên.

Học bổng vì thế không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính trong học kỳ đầu tiên, mà còn là lời chào đón dành cho những tân sinh viên lựa chọn đồng hành cùng HUFLIT trên hành trình phát triển bản thân, xây dựng năng lực nghề nghiệp và sẵn sàng thích ứng với tương lai.

Thí sinh tìm hiểu về chính sách học bổng dành cho tân sinh viên của HUFLIT trước khi chốt nguyện vọng

Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ kéo dài đến hết ngày 14/7.

Tại HUFLIT, hệ thống các chính sách hỗ trợ không chỉ dừng lại ở một giải pháp, mà được xây dựng theo nhiều lớp khác nhau. Bên cạnh các chính sách học bổng đầu vào, sinh viên còn có cơ hội tiếp cận các học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện từ giỏi đến xuất sắc, cũng như các học bổng chính sách dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, nhiều học bổng đến từ doanh nghiệp đối tác cũng được triển khai trong quá trình học, gắn với từng lĩnh vực đào tạo. Những học bổng này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính, mà còn tạo ra sự kết nối sớm giữa sinh viên và môi trường nghề nghiệp thực tế.

(Nguồn: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM)