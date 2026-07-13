Theo kế hoạch, đến 17h ngày 14/7, thí sinh sẽ hết thời hạn đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Như vậy, chỉ còn 2 ngày nữa để các sĩ tử đưa ra quyết định quan trọng của mình.

Ở mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5; các trường khối Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, thí sinh có thể xem tương quan mức điểm, vị trí mà mình đạt được nếu xét theo các tổ hợp so với mặt bằng chung cả nước tại đây.

Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào cơ sở đào tạo sẽ được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huy

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) đặc biệt lưu ý thí sinh về lỗi không xác nhận khi hoàn thành một quy trình đăng ký hoặc thay đổi nguyện vọng.

“Khi hoàn thành một quy trình đăng ký nguyện vọng hoặc ở lần thay đổi nguyện vọng trên hệ thống, thí sinh sẽ nhận được mã OTP và cần nhập vào để xác nhận việc hoàn thành đó. Nếu không xác nhận, hệ thống sẽ không ghi nhận điều chỉnh mới. Thí sinh lưu ý thay đổi bao nhiêu lần thì nên xác nhận bấy nhiêu lần, để đảm bảo hệ thống ghi nhận được lần cuối cùng mà thí sinh điều chỉnh”, ông Thảo nói.

Theo đại diện Bộ GD-ĐT, thí sinh cũng không nên để đến “phút chót” (sát thời điểm 17h ngày 14/7 - khi hệ thống của Bộ đóng) mới hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng. “Lúc đó, do lượng truy cập lớn, tình trạng nghẽn mạng hay bất kỳ lý do gì cũng có thể khiến các em bị lỡ cơ hội”, ông Thảo lưu ý.

Khi đã lựa chọn và đăng ký xong, thí sinh không nên hoang mang, lo lắng và tiếp tục so sánh bởi mỗi trường đại học đều có những thế mạnh riêng.

Thí sinh cũng lưu ý kể cả đã đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của các trường đại học vẫn bắt buộc phải đăng ký lại trên Hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT. Tất cả các nguyện vọng xét tuyển được coi là chính xác, đúng quy định đều phải đăng ký trên cổng xét tuyển của Bộ GD-ĐT.

“Các em có thể đăng ký trên hệ thống của các trường nhằm cung cấp thông tin, tìm hiểu hay rà soát xem mình đủ điều kiện vào trường hay chưa. Nhưng, nếu muốn trúng tuyển đại học, thí sinh buộc phải đăng ký trên cổng xét tuyển của Bộ GD-ĐT. Việc đăng ký nguyện vọng trên cổng của Bộ mới là nguyện vọng, số lượng và thứ tự chính thức. Chỉ những thông tin mà thí sinh đăng ký trên cổng xét tuyển của Bộ mới được đưa vào quá trình lọc ảo và xét tuyển toàn quốc”, ông Thảo nhấn mạnh.

Sau khi hết thời hạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển (vào 17h ngày 14/7), từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Các thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ.

Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 21/8.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13/8; đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 17h ngày 21/8.