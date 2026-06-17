Trong 5 ngày tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT (tại đây), thí sinh có thể làm quen với giao diện đăng ký xét tuyển, tìm hiểu mã trường, mã ngành, tập sắp xếp các nguyện vọng và rà soát thông tin cá nhân, điều chỉnh nếu có sai sót.

Sau thời gian thực hành, các nguyện vọng thử nghiệm sẽ bị xóa dữ liệu để chuẩn bị cho thời gian đăng ký nguyện vọng chính thức.

Thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức và nộp lệ phí trực tuyến trên Hệ thống từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7; được đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần trong phạm vi số nguyện vọng cho phép.

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để nhập, sửa, tra cứu thông tin trên Hệ thống.

Việc đăng ký xét tuyển các chương trình đào tạo thực hiện trực tuyến trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia. Các nguyện vọng được đăng ký theo chương trình đào tạo, xếp thứ tự từ 1 trở đi (nguyện vọng 1 là cao nhất); đồng thời thí sinh phải cung cấp đầy đủ dữ liệu theo yêu cầu của cơ sở đào tạo để phục vụ xét tuyển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huy

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển, có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ tuyển sinh của các cơ sở đào tạo qua các số điện thoại hỗ trợ.

Tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 21/8.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện đăng ký xét tuyển đại học ở tất cả phương thức là có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5; các trường Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.