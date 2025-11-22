Còn gần một tuần nữa là đến Black Friday (ngày 28/11, ngay sau Lễ Tạ ơn 27/11), khảo sát tại nhiều con phố thời trang ở Hà Nội cho thấy, các cửa hàng lớn nhỏ đều đã treo biển khuyến mại, giảm giá “sốc” lên tới 70-80%, mua 1 tặng 1... Thời gian khuyến mại, giảm giá từ giữa tháng 11 đến hết tháng 12.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của các cửa hàng, lượng khách mua sắm ghi nhận tại các tuyến phố thời trang vẫn khá thưa thớt. Nhân viên bán hàng cho biết năm nay các chương trình giảm giá được triển khai sớm nhằm kích cầu tiêu dùng, nhưng đến thời điểm này lượng khách tăng chưa đáng kể.

“Cửa hàng bắt đầu chạy khuyến mại dịp Black Friday từ đầu tuần, với mức giảm lên tới 80% nhưng khách vào xem rất ít. Người tiêu dùng dường như không mặn mà với mua sắm cuối năm”, một nhân viên tại phố Chùa Bộc cho biết.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực Linh Đàm. Anh Hoàng (quản lý một shop thời trang nam) than thở: “Chúng tôi kỳ vọng đợt này sẽ hút khách, nhưng hiện tại vẫn rất ế. Có thể khách hàng đang thắt chặt chi tiêu hơn”.

Nhiều cửa hàng treo biển khuyến mại Black Friday. Ảnh: D.A

Ghi nhận ý kiến khách hàng, nhiều người tỏ ra không quá hào hứng với các chương trình giảm giá rầm rộ. Lý do bởi tình trạng “khuyến mại ảo” diễn ra phổ biến, giá sản phẩm bị nâng lên trước rồi giảm xuống, khiến mức giảm sâu trở nên thiếu tin cậy. Không ít người từng gặp phải tình trạng hàng chất lượng kém, lỗi mốt hoặc tồn kho được đẩy ra trong dịp này, dẫn đến mua sắm dè dặt.

Xu hướng thắt chặt chi tiêu cũng khiến người tiêu dùng cân nhắc hơn. Họ ưu tiên các mặt hàng thiết yếu và kiểm soát chặt chi tiêu cá nhân, thay vì mua sắm theo phong trào. Bên cạnh đó, việc chuyển dịch sang mua hàng online khiến các cửa hàng truyền thống gặp khó trong việc thu hút khách đến trực tiếp.

Chị Minh Anh (28 tuổi, Linh Đàm) cho biết: "Mức giảm 80% chỉ là con số trên biển hiệu, giá niêm yết trước đó thường bị đẩy lên, thực tế tôi thấy chỉ giảm khoảng 30-40%. Hàng chủ yếu là tồn kho mùa trước, chất lượng không đẹp", Vì vậy, chị chủ yếu mua online còn rẻ hơn và dễ so sánh.

Theo chị Thu Hằng (32 tuổi, Hà Đông), các chương trình khuyến mại không khác gì các dịp sale quanh năm của cửa hàng nên cũng không còn hứng thú. Thậm chí, tuy treo biển giảm giá tới 80% nhưng khi chị vào xem thì toàn mẫu cũ, hàng tồn, màu sắc khó phối.

Ngoài vấn đề chất lượng hàng hóa, người tiêu dùng ưu tiên mua online hơn để dễ so sánh giá và xem đánh giá. Chưa kể, đi xem trực tiếp mất thời gian mà giá chưa chắc đã rẻ bằng mua trực tuyến. Mua trên sàn còn có mã giảm giá, miễn phí giao hàng.

Các cửa hàng đặt kỳ vọng doanh số sẽ tăng mạnh trong những tuần tới khi bước vào mùa mua sắm cuối năm. Bên cạnh các chương trình giảm giá trực tiếp tại cửa hàng, nhiều thương hiệu đã mở rộng bán hàng online, đẩy mạnh livestream và kết hợp với sàn thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

“Hy vọng từ nay đến Giáng sinh và Tết Dương lịch khách sẽ đông hơn. Chúng tôi đang đẩy mạnh livestream mỗi tối và giảm giá sâu hơn trên các sàn thương mại điện tử”, đại diện một chuỗi cửa hàng thời trang tại Linh Đàm chia sẻ.