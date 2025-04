Mức giá hiếm giữa “thủ phủ triệu đô”

Sở hữu căn hộ cao cấp tại TP.HCM từ lâu được xem là giấc mơ xa vời với không ít gia đình. Theo báo cáo của Savills, mặt bằng giá căn hộ toàn thành phố đã thiết lập mức kỷ lục mới, trung bình 91 triệu đồng/m² (chưa gồm thuế phí). Điều này đẩy tổng giá trị căn hộ 2-3 phòng ngủ lên mức 6 - 10 tỷ đồng. Ngay cả ở khu Đông - nơi được mệnh danh là "thành phố trẻ", số lượng dự án có không gian sống lý tưởng và mức giá phù hợp cho các gia đình trẻ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt, sau khi tuyến Metro 1 chính thức hoạt động, việc kết nối từ khu Đông đến Quận 1 trở nên thuận tiện hơn, nhưng cũng khiến giá bất động sản khu vực này ngày càng xa tầm với của nhiều người.

Giữa làn sóng giá leo thang, dự án The Opus One chọn một hướng đi khác biệt: giữ mức giá “vừa túi tiền” nhưng vẫn sở hữu hệ tiện ích hạng sang. Với mức giá chỉ từ 65 triệu đồng/m², The Opus One là cơ hội an cư hiếm có, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ - những người năng động, thành đạt nhưng vẫn cần cân đối nhiều khoản đầu tư và chi tiêu.

The Opus One sở hữu vị trí tâm điểm Vinhomes Grand Park, đón đầu làn sóng tăng giá từ hạ tầng khu Đông. Ảnh: Vinhomes

Đáng chú ý, với chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư Vinhomes, khách hàng chỉ cần từ 400 triệu đồng ban đầu để sở hữu căn hộ nằm ngay “trái tim” Vinhomes Grand Park. Từ đây, cư dân không chỉ dễ dàng tận hưởng hệ tiện ích toàn diện của đại đô thị mà còn đón đầu tiềm năng tăng giá bền vững nhờ hệ thống hạ tầng khu Đông đang phát triển mạnh mẽ.

Không dừng lại ở đó, chính sách bán hàng ưu đãi của The Opus One còn giúp khách hàng giãn thời hạn thanh toán tới tháng 3/2027 - muộn hơn một năm so với thời điểm bàn giao (tháng 3/2026). Ngoài ra, khách hàng còn được vay 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 30 tháng, đi kèm ưu đãi giảm giá trực tiếp 160 - 280 triệu đồng tùy loại căn, cùng quà tặng xe điện VinFast VF3 cho 100 khách hàng tiên phong. Chính sách này vừa mang đến cho khách hàng lợi ích tài chính rõ ràng, vừa thể hiện cách chủ đầu tư “đọc vị” đúng mong mỏi của người mua.

Nhận định về The Opus One, ông Nguyễn Trọng An, một nhà đầu tư bất động sản lâu năm tại TP. Thủ Đức, cho biết: “Khi so sánh về hiệu quả đầu tư giữa các dự án cao cấp có cùng tiện ích, The Opus One được đánh giá rất cao. Đây là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường cân bằng tốt giữa chi phí sở hữu và giá trị khai thác trong dài hạn”.

Theo ông An, “hiệu quả đầu tư” (cost-to-value ratio) của một căn hộ thường được phản ánh qua chi phí bỏ ra so với giá trị sử dụng, tiềm năng tăng giá và khả năng cho thuê. Tại The Opus One, các yếu tố này đều hội tụ, đặc biệt nhờ chính sách bán hàng linh hoạt cùng vị trí trung tâm trong lòng đại đô thị, được cộng hưởng thêm bởi các trục hạ tầng lớn như tuyến Metro số 1 và Vành đai 3 đang lần lượt về đích, giúp dự án tăng giá trị bền vững trong tương lai.

Sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày

Điểm đáng nói là dù có mức giá “dễ thở”, The Opus One lại sở hữu hệ giá trị sống vượt xa chuẩn căn hộ thông thường. Nằm tại trung tâm đại đô thị Vinhomes Grand Park, cư dân chỉ cần tối đa 10 phút đi bộ để tiếp cận toàn bộ hệ tiện ích: Vincom Mega Mall, trường Vinschool hệ Cambridge, sân golf 2 tầng, phố thương mại Broadway - Ginza, công viên 36ha, công viên Grand Park...

The Opus One nổi bật giữa trung tâm Vinhomes Grand Park, liền kề đại công viên 36ha. Ảnh: Vinhomes

Bên trong nội khu, cư dân được chào đón bởi hệ cảnh quan mang đậm dấu ấn nghỉ dưỡng như: thác tràn, vườn treo, hồ bơi vô cực 3 tầng, pool-bar, aqua gym,… cùng các tiện ích ngay trong tòa nhà gồm sảnh lounge tiếp khách sang trọng, phòng gym, khu yoga, khu vui chơi trẻ em... vốn là những trải nghiệm tại những resort cao cấp.

Không gian căn hộ cũng được thiết kế riêng cho nhóm khách hàng có gu sống tinh tế, bao gồm kính chạm sàn, điều hòa âm trần, nội thất liền tường nhập khẩu từ các thương hiệu danh tiếng châu Âu như Dessmann, Hafele, Gorenje, Kohler, Grohe…

Căn hộ 1PN+1 tại The Opus One sở hữu nội thất cao cấp có mức giá chỉ từ 65 triệu đồng/m2. Ảnh: Vinhomes

Chị Ngọc Phương (35 tuổi), một khách hàng tại The Opus One, chia sẻ: “Tôi từng nghĩ mình sẽ phải mất thêm nhiều năm nỗ lực nữa mới dám mơ đến một căn hộ thật sự “đáng sống”. Nhưng The Opus One cho tôi nhiều hơn cả kỳ vọng: không gian chuẩn resort, cộng đồng trí thức, tiện ích y tế - giáo dục - thương mại đều nằm trong vài bước chân”.

Không chạy theo các cơn lốc giá, The Opus One âm thầm khẳng định mình bằng những giá trị cốt lõi: vị trí vàng, tiện ích lý tưởng, chính sách tài chính ưu việt. Khi thị trường ngày càng khan hiếm những lựa chọn thực sự “đáng sống - đáng đầu tư”, đây là cơ hội để người mua sở hữu một tài sản bền vững, xứng đáng với hành trình nỗ lực tích lũy.

Thế Định