Ưu đãi lớn, số lượng có hạn

Trong bối cảnh SAIC Motor Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới dưới sự điều hành của tân Tổng Giám đốc cùng chiến lược đẩy mạnh phát triển thương hiệu MG tại Việt Nam, nhiều chính sách hỗ trợ dành cho khách hàng và hệ thống đại lý đang được triển khai nhằm nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu trên thị trường.

Đồng hành cùng định hướng này, hệ thống đại lý MG thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (PTM) đang triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho dòng xe MG HS VIN 2024 với mức ưu đãi hấp dẫn chưa từng có.

Theo đại diện PTM, chương trình được thực hiện nhờ sự hỗ trợ từ tập đoàn cùng nỗ lực của toàn bộ hệ thống đại lý thuộc PTM nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận một mẫu SUV hạng C sở hữu nhiều công nghệ hiện đại với mức chi phí hợp lý hơn.

“Chúng tôi triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho các dòng xe MG HS VIN 2024. Tùy từng phiên bản và khu vực, mức hỗ trợ dành cho khách hàng có thể lên tới gần 200 triệu đồng. Đây là một trong những chương trình ưu đãi lớn nhất áp dụng cho MG HS tại Việt Nam và chỉ diễn ra trong tháng 6/2026 với số lượng có hạn”, đại diện PTM cho biết.

Theo PTM, chương trình được triển khai nhằm tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp cận mẫu SUV hạng C được đánh giá cao về thiết kế, công nghệ và trang bị, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch đưa các dòng sản phẩm MG thế hệ mới, bao gồm các phiên bản Hybrid và xe điện, về thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

“Với sự hỗ trợ từ tập đoàn cùng sự nỗ lực hết sức của hệ thống đại lý, chúng tôi chấp nhận thiệt hại tương đối lớn để mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu MG HS với mức ưu đãi đặc biệt. Chúng tôi kỳ vọng ngày càng nhiều khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm sản phẩm MG trong giai đoạn phát triển mới của thương hiệu tại Việt Nam”, đại diện PTM chia sẻ.

MG HS đang trở thành tâm điểm thị trường nhờ chính sách trợ giá hấp dẫn

MG HS giá hấp dẫn tại hệ thống phân phối PTM có gì?

MG HS hiện là một trong những mẫu SUV hạng C nổi bật trên thị trường với thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi cùng danh sách trang bị đáng chú ý như động cơ tăng áp 1.5L kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, màn hình kép hiện đại, ghế da chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống camera 360 độ cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái và an toàn chủ động theo tiêu chuẩn châu Âu.

Đặc biệt, với mức hỗ trợ như hiện nay dành cho các dòng xe HS VIN 2024, giá thực tế của MG HS hiện chỉ tương đương nhiều mẫu SUV hạng B đang được phân phối trên thị trường như Hyundai Creta, Kia Seltos hay Mitsubishi Xforce. Trong khi đó, xét về kích thước, không gian sử dụng và trang bị, MG HS vẫn thuộc phân khúc SUV hạng C, nơi cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay Ford Territory.

So với xe cùng phân khúc, MG HS có ưu điểm cạnh tranh đặc biệt khi sở hữu thiết kế hiện đại, không gian rộng, động cơ tăng áp mạnh mẽ, nhiều công nghệ an toàn, tiện nghi, giá siêu hấp dẫn

Ngay từ những ngày đầu triển khai, chương trình đã nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng trên toàn quốc. Hệ thống đại lý MG thuộc PTM đã ghi nhận nhiều đơn đặt hàng được ký kết, cho thấy sức hút của chương trình cũng như sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với thương hiệu MG.

PTM cho biết số lượng xe MG HS VIN 2024 nằm trong chương trình hỗ trợ không còn nhiều. Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng trong tháng 6/2026 hoặc kết thúc sớm khi toàn bộ số xe trong chương trình được phân phối hết.

“Đây là cơ hội hiếm để khách hàng sở hữu một mẫu SUV hạng C với mức giá chưa từng có trên thị trường. Với số lượng xe giới hạn và nhu cầu khách hàng đang tăng nhanh, khách hàng nên sớm liên hệ các đại lý MG thuộc PTM để được tư vấn và lựa chọn phiên bản phù hợp trước khi chương trình kết thúc”, đại diện PTM nhấn mạnh.

Các đại lý MG tại PTM phủ rộng trên toàn quốc gồm: MG Láng Hạ, MG Long Biên, MG Bắc Giang, MG Nam Định, MG Ninh Binh, MG Hải Dương, MG Đà Nẵng, MG Cần Thơ, MG Kinh Dương Vương, MG Đồng Nai, MG An Giang, MG Đông Sài Gòn.

(Nguồn: MG Việt Nam)