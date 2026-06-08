Trong nhiều năm, xe hybrid sạc điện (PHEV) được xem là “giải pháp dung hòa” giữa xe xăng và xe điện. Dòng xe này đủ khả năng chạy điện trong đô thị, vẫn linh hoạt cho những chuyến đi dài và quan trọng nhất là được hưởng ưu đãi thuế tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, công thức ấy đang mất dần sức hút tại Trung Quốc, nơi chính sách mới đã đặt ra chuẩn mực hoàn toàn khác cho xe hybrid sạc điện.

Các dòng xe hybrid sạc điện kiểu cũ không còn nhận được ưu đãi thuế khi Trung Quốc đưa quy định mới. Ảnh: BMW

Theo quy định thuế mới có hiệu lực từ tháng 1/2026, Trung Quốc nâng cao tiêu chuẩn về quãng đường di chuyển thuần điện đối với xe PHEV. Trang Automotive News cho biết nếu trước đây, dòng xe PHEV chỉ cần đạt quãng đường chạy thuần điện khoảng 43km là đủ điều kiện hưởng ưu đãi thì nay đã tăng lên 100km.

Điều đó lý giải vì sao nhiều mẫu xe PHEV của Trung Quốc hiện có tầm hoạt động bằng điện ngang, thậm chí vượt các mẫu xe điện đời đầu tại châu Âu. Trong khi đó, phần lớn xe PHEV phương Tây vẫn trung thành với cấu trúc pin nhỏ, phạm vi chạy điện hạn chế.

Ngay cả những mẫu được đánh giá cao như Range Rover cũng chỉ đạt khoảng 121km theo chuẩn WLTP. Trái ngược, không ít xe PHEV Trung Quốc tuyên bố chạy hơn 160km trước khi động cơ xăng can thiệp.

Tiêu biểu cho xu hướng mới là mẫu xe PHEV hiệu suất cao Lotus Eletre, với pin dung lượng lớn tới 70 kWh, cho tầm hoạt động điện công bố lên tới 420km theo chu trình CLTC. Dù con số này giảm còn 350km khi quy đổi sang chuẩn WLTP của châu Âu, đây vẫn là bước nhảy vọt so với tư duy PHEV truyền thống vốn phát triển hybrid từ nền tảng động cơ đốt trong, thay vì ngược lại.

Volvo XC70 PHEV hiện đang có quãng đường di chuyển thuần điện lên tới 180km. Ảnh: Volvo

Không chỉ siết chuẩn chạy điện, Trung Quốc còn thắt chặt yêu cầu về hiệu suất khi xe vận hành hoàn toàn bằng xăng. Điều này khiến các mẫu PHEV dùng động cơ dung tích lớn, kể cả V8, trở nên bất lợi rõ rệt. Hệ quả là nhiều mẫu xe từng “đủ chuẩn” nay nhanh chóng bị gạt khỏi cuộc chơi.

Theo Auto News, sự thay đổi đó đang tác động mạnh mẽ đến thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Những hãng xe sang như Audi, BMW, Mercedes-Benz hay Jaguar Land Rover đã giảm mạnh danh mục xe hybrid sạc điện tại Trung Quốc. Các mẫu xe không còn đáp ứng tiêu chí ưu đãi thuế mới, đồng nghĩa sức cạnh tranh sụt giảm đáng kể.

Đáng chú ý, xu hướng này có thể sớm lan sang châu Âu. Các thương hiệu Trung Quốc như Lynk & Co đã bắt đầu đưa các mẫu xe SUV PHEV tầm xa sang thị trường EU, trong khi Volvo dưới quyền sở hữu của Geely cũng chuẩn bị tung ra thế hệ PHEV mới với phạm vi chạy điện vượt trội, lên tới 180km. Điều này cho thấy Trung Quốc đang đóng vai trò quan trọng trong việc định nghĩa lại cuộc chơi xe PHEV trên thị trường toàn cầu.

Theo Automotive News

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