Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố hôm nay 9/6, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô, bao gồm cả xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ngoài VAMA trong tháng 5/2026 đạt 29.935 chiếc, giảm nhẹ 6% so với tháng 4 nhưng tăng 6% so với tháng 5/2025.

Trong đó, thị trường đã tiêu thụ 19.182 xe du lịch (giảm 10%); 10.288 xe thương mại (tăng 5%) và 465 xe chuyên dụng (giảm 45% so với tháng trước).

Lượng bán ra của các thành viên VAMA trong tháng 5 vừa qua tiếp tục giảm nhẹ. Nguồn số liệu: VAMA

Với riêng các thành viên VAMA, trong tháng 5/2026, các hãng đạt tổng doanh số 24.136 chiếc, giảm nhẹ 1,4% so với tháng trước (24.479 chiếc) nhưng vẫn tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xe du lịch đạt 15.968 chiếc, giảm 2%; xe thương mại đạt 6.483 chiếc, tăng 8%; xe tải (bao gồm cả xe bán tải) đạt 5.950 chiếc, tăng 11,3% so với tháng trước. Đáng chú ý, doanh số xe hybrid trong tháng 5 vừa qua đạt 1.670 chiếc, tăng tới 59% so với tháng trước

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra của các thành viên VAMA tiếp tục áp đảo xe sản xuất trong nước. Nguồn số liệu: VAMA

Về cơ cấu nguồn gốc xe trên toàn thị trường ô tô Việt Nam (các thành viên VAMA và các nhà nhập khẩu ô tô không thuộc VAMA), doanh số xe sản xuất lắp ráp trong nước tháng 5 đạt 13.080 xe, xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.855 xe, đều cùng giảm 6% so với tháng 4.

Như vậy, xe nhập khẩu vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong cơ cấu sản phẩm của các thành viên VAMA trong giai đoạn đầu năm 2026.

Số liệu lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5, doanh số bán ô tô trên toàn thị trường đạt 156.729 chiếc, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 11%, xe nhập khẩu tăng 27%.

Số liệu trên phản ánh sức mua ô tô của người Việt, chủ yếu đối với xe xăng đang giảm nhẹ. Tuy nhiên, số liệu trên của VAMA chưa phải là số liệu bán hàng đầy đủ của toàn thị trường ô tô Việt Nam. Ngoài các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai là hai hãng xe có lượng bán ra khá lớn nhưng được công bố riêng.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!