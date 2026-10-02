Từ 1/10 đến 31/12/2026, Vietbank triển khai chương trình “Tích lũy vui - Vui vi vu” cho khách hàng gửi tiết kiệm. Người tham gia sẽ nhận lãi suất ưu đãi cùng cơ hội trúng chuyến du lịch châu Âu và quà tặng hấp dẫn.