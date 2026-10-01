Lãi suất ngân hàng hôm nay, 1/10/2026, tiếp tục ổn định sau một tháng đi ngang. Các ngân hàng chưa có điều chỉnh mới trong ngày đầu tháng 10.

Hiện lãi suất huy động cao nhất được các ngân hàng công bố là 10%/năm. PVcomBank áp dụng mức lãi suất đặc biệt này cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng, với số tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên. Đây cũng là một trong những điều kiện tiền gửi có giá trị lớn nhất trong nhóm ngân hàng áp dụng lãi suất đặc biệt.

Ngoài ra, PVcomBank áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất tùy theo số tiền gửi. Mức cộng thêm dao động từ 0,05 đến 0,4 điểm phần trăm/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 15 tháng.

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất ưu đãi hoặc lãi suất đặc biệt cho khách hàng đáp ứng điều kiện về số dư tiền gửi, như Nam A Bank, ACB, MSB, Vikki Bank, ABBank, LPBank, VietBank, HDBank và OCB.

Tại MSB, lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng thông thường ở kỳ hạn 12 và 13 tháng lần lượt là 6,8% và 6,6%/năm. Trong khi đó, khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên có thể được hưởng lãi suất lên tới 9%/năm.

Tại OCB, khách hàng gửi từ 1.000 tỷ đồng có thể được hưởng lãi suất 8,5%/năm ở các kỳ hạn 6 và 12 tháng. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi thông thường dao động từ 6,4 đến 6,7%/năm.

Tại Nam A Bank, khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng có thể được hưởng lãi suất 8,4%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 8,1%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng thông thường ở kỳ hạn 24 tháng là 6,3%/năm.

Tuy nhiên, Nam A Bank cho biết, đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, lãi suất có thể được thỏa thuận cụ thể với khách hàng căn cứ vào biểu lãi suất từng thời kỳ và nhu cầu vốn của ngân hàng.

Tại ACB, khách hàng gửi tiết kiệm từ 200 tỷ đồng được hưởng lãi suất lên tới 7%/năm ở kỳ hạn 13 tháng. Trong khi đó, lãi suất tại quầy dành cho khách hàng thông thường ở cùng kỳ hạn là 5,4%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất đặc biệt 7%/năm tại kỳ hạn 13 tháng của ACB thấp hơn lãi suất tiền gửi trực tuyến ở một số kỳ hạn ngắn hơn, bởi lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6, 9, 12 tháng đang được ngân hàng niêm yết lần lượt là 7,6%, 7,7%, 7,8%/năm.

Vikki Bank cũng áp dụng chính sách lãi suất đặc biệt, cộng thêm 1,8 điểm phần trăm cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng với số tiền từ 999 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng đáp ứng đủ điều kiện có thể được hưởng lãi suất lên tới 7,9%/năm.

LPBank cũng áp dụng chính sách lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng ưu tiên. Cụ thể, khách hàng gửi từ 300 tỷ đồng ở kỳ hạn 13 tháng được hưởng lãi suất 7,1%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi thông thường tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ, là 6,6%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất đặc biệt 7,1%/năm tại kỳ hạn 13 tháng thấp hơn mức 7,2%/năm đang được LPBank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến thông thường ở cùng kỳ hạn.

Tại HDBank, khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng được hưởng lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. Trong khi đó, lãi suất niêm yết tại quầy dành cho khách hàng thông thường lần lượt là 5,2% và 5,4%/năm ở hai kỳ hạn tương ứng.