Chương trình là món quà tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập MSB, đồng thời mang đến chuỗi đặc quyền hấp dẫn nhằm khuyến khích khách hàng trải nghiệm nền tảng số thế hệ mới MSB Digital Bank.

“Một chạm, vạn quà may”: Giao dịch thả ga, săn ô tô VinFast VF5

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 13 tỷ đồng, MSB Digital Bank đang mở ra cơ hội “vừa chi tiêu, vừa tích sản” lớn nhất năm cho mọi khách hàng thông qua chương trình “Một chạm, vạn quà may” triển khai từ nay đến ngày 12/9/2026.

Chỉ cần thực hiện các giao dịch tài chính online hàng ngày trên ứng dụng, người dùng sẽ được tích lũy lượt mở quà không giới hạn. Cụ thể: nhận ngay 1 lượt khi lần đầu đăng nhập, chuyển/nhận tiền/quét QR từ 100.000 đồng, hoặc thanh toán hóa đơn từ 50.000 đồng; nhận 2 lượt khi mở mới Chứng chỉ tiền gửi online từ 11 triệu đồng; và nhận tới 5 lượt khi mở mới tài khoản thanh toán, thẻ tín dụng hoặc tài khoản thấu chi. Giao dịch càng nhiều, số lượt nhận quà càng tăng để trực tiếp mở kho quà hàng ngày với hơn 50.000 giải thưởng gồm tiền mặt tới 3,5 triệu đồng và e-voucher tài khoản số đẹp.

Đặc biệt, hệ thống sẽ tự động cấp mã dự thưởng tương ứng với số lượt mở quà thành công để đưa khách hàng vào vòng quay Mega cuối kỳ diễn ra ngày 22/9/2026, mở ra cơ hội sở hữu chiếc ô tô điện VinFast VF5 Plus, xe máy điện VeroX cùng các giải tiền mặt lên đến 20 triệu đồng. Đây chính là đặc quyền “lợi ích kép” mà MSB dành tặng, giúp mỗi chi tiêu thường nhật của người dùng đều có thể biến thành cơ hội rinh quà khủng liền tay.

Theo đại diện MSB, với chương trình “Một chạm, vạn quà may”, khách hàng tham gia không cần phải thực hiện thêm bất kỳ thao tác phức tạp nào để săn vé quay số. Hệ thống sẽ tự động cấp mã dự thưởng giải Mega ngay sau khi mở hộp quà ngày thành công, với số lượng mã bằng đúng số lượt mở hộp quà thành công.

Nâng tầm lợi ích từ công nghệ bảo mật và trải nghiệm tiện ích vượt trội

Bên cạnh kho quà tặng lên tới 13 tỷ đồng, giá trị lớn nhất mà MSB mang lại chính là sự an tâm tuyệt đối và trải nghiệm mượt mà trên Siêu app vạn năng- MSB Digital Bank.

Được phát triển trên giải pháp kiến trúc ngân hàng số hàng đầu thế giới Backbase, ứng dụng đảm bảo tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng ngay cả trong những khung giờ cao điểm. Toàn bộ tài sản và dữ liệu của người dùng được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hệ thống bảo mật đa lớp tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp các công nghệ xác thực tiên tiến nhất hiện nay như FIDO, nhận diện khuôn mặt, kết hợp định danh eKYC liên kết dữ liệu từ Bộ Công an.

Đặc biệt, việc ứng dụng giải pháp Bshield giúp tự động quét và phát hiện các phần mềm độc hại, mã theo dõi hoặc các thiết bị có dấu hiệu bị kẻ gian chiếm quyền điều khiển từ xa. Với MSB Digital Bank, khách hàng có thể chủ động đo lường mức độ an toàn của tài khoản, tăng cường lớp “phòng thủ” với bộ câu hỏi bảo mật, xác thực nâng cao.

Ngoài ra, với ứng dụng mới này, khách hàng còn được tận hưởng hệ sinh thái tiện ích “All-in-one” đồng bộ và tính năng cá nhân hóa như một trợ lý tài chính thông minh. Người dùng có thể dễ dàng quản lý tài chính, mở thẻ siêu tốc, đăng ký bảo hiểm, chi tiêu tại Marketplace và tích lũy điểm thưởng MSB Rewards hay trải nghiệm gói tín dụng số không tài sản bảo đảm phê duyệt tự động và giải ngân trong 3 phút với hạn mức lên tới 1 tỷ đồng, cùng giải pháp tích hợp giúp dòng tiền nhàn rỗi sinh lời liên tục mỗi ngày với lợi suất hấp dẫn mà vẫn có thể linh hoạt rút tiền 24/7.

Sự cộng hưởng giữa một nền tảng công nghệ an toàn, tiện ích vượt trội, giải pháp sinh lời tối ưu và chương trình tri ân 35 năm quy mô lớn chính là lời cam kết của MSB trong việc không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng. Hiện, MSB đang tích cực hỗ trợ người dùng chuyển đổi từ ứng dụng cũ MSB mBank lên ứng dụng mới MSB Digital Bank để không bỏ lỡ bất kỳ ưu đãi nào.

Hãy tải app ngay hôm nay, “chạm” để tham gia chương trình và trải nghiệm các tính năng thuận ích của MSB Digital Bank.