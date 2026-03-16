Phật giáo Hàn Quốc đang hướng tới công nghệ robot tiên tiến với màn ra mắt "nhà sư" trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên. Mang pháp danh Ven. Hyean (Tuệ Nhãn - con mắt chân lý), robot do Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới Robot An toàn AI thuộc Đại học Dongguk chế tạo vào đầu năm nay.

Khi được hỏi về định nghĩa của lòng từ bi trong một buổi trình diễn gần đây, robot AI đáp: "Là cảm nhận nỗi đau của vạn vật như của chính mình. Đó là lòng từ bi vô lượng, vô điều kiện trong Phật giáo". Chớp "mắt" trên màn hình, cỗ máy từ từ chắp hai bàn tay cơ khí theo nghi thức truyền thống.

"Nhà sư AI" đầu tiên của Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times

Ven. Hyean di chuyển bằng phần đế gắn bánh xe và có các cánh tay được lập trình để mô phỏng cử chỉ chậm rãi, chừng mực của một tu sĩ.

Dù bề ngoài giống các robot tuần tra tại cơ quan chính phủ hay sân bay, hệ thống nội bộ của Hyean được huấn luyện dựa trên cơ sở dữ liệu khổng lồ về kinh Phật, bài thuyết pháp và bài giảng.

Các chuyên gia tôn giáo tại Đại học Dongguk đã kiểm chứng dữ liệu để đảm bảo tính chính xác về thần học.

Giáo sư Lim Joong-yeon thuộc Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Robot và Năng lượng, người dẫn dắt dự án, cho biết: "Đây là một robot được tối ưu hóa cho không gian đặc thù của đền chùa và quy tắc tu tập khổ hạnh”.

Hyean sử dụng công nghệ AI trên thiết bị, cho phép xử lý dữ liệu cục bộ mà không cần kết nối Internet. Điều này giúp robot hoạt động xuyên suốt ngay cả ở những ngôi chùa trên núi hẻo lánh, nơi tín hiệu liên lạc thiếu ổn định.

Về công việc tương lai, Hyean có thể làm hướng dẫn viên, giải đáp thắc mắc và tư vấn cho khách viếng thăm.

Robot dự kiến mở rộng sự hiện diện trước công chúng, tham gia dự thính lớp thiền định bắt buộc của Đại học Dongguk và xuất hiện tại các sự kiện Lễ Phật Đản vào tháng 5 tới.

Ngoài việc hướng dẫn tâm linh, robot còn đảm nhận các công việc chân tay. Ban ngày, Hyean sẽ làm phụ bếp và hỗ trợ dọn dẹp các sảnh đường. Ban đêm, cỗ máy liên kết với camera an ninh để làm nhiệm vụ gác đêm.

Giáo sư Lim kỳ vọng thông qua “nhà sư AI”, thế hệ trẻ sẽ thấy Phật giáo trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn. Ông nhấn mạnh mục tiêu tối thượng không phải là sự hoàn hảo về kỹ thuật, mà là chữa lành cảm xúc.

Trả lời câu hỏi liệu máy móc có thể thực sự học thần học Phật giáo và đạt đến Niết bàn hay không, vị giáo sư lập luận AI có thể trở thành "công cụ ấm áp nhất" của nhân loại.

"Về mặt kỹ thuật, trả lời câu hỏi của con người nhanh hơn 0,1 giây là một công nghệ vượt trội. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tôn giáo, 'sự im lặng tạo sinh' - gật đầu và lặng lẽ lắng nghe - lại là niềm an ủi lớn hơn hàng trăm lời nói. Thông qua ‘sư thầy Hyean’, tôi muốn cho thấy cách con người và robot hình thành một sự gắn kết tôn giáo", ông Lim chia sẻ.

(Theo Korea Times)