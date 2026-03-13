Ngành công nghệ từng được xem là bệ phóng cho một sự nghiệp an toàn và thu nhập cao, nhưng bức tranh hiện tại không còn như vậy. Theo một khảo sát mới, không có lĩnh vực nào ghi nhận niềm tin của nhân viên lao dốc mạnh như công nghệ.

Nhân viên công nghệ bi quan về tương lai giữa bão sa thải. Ảnh: Dice

Chỉ số Tự tin nhân viên của Glassdoor đã tiến hành khảo sát người lao động Mỹ nhằm tìm hiểu mức độ lạc quan của họ về triển vọng 6 tháng tới tại công ty.

Kết quả cho thấy một thực trạng ảm đạm. Tỷ lệ nhân viên có cái nhìn tích cực giảm xuống còn 44,3% trong tháng 2, so với mức 45,3% của tháng 1, bất chấp việc thị trường ghi nhận sự tăng tốc về số lượng việc làm trong tháng đầu năm.

Xét theo từng lĩnh vực, niềm tin của người lao động ngành công nghệ sụt giảm nhanh nhất, bốc hơi 7,1% trong năm qua. Vào tháng 2/2025, 55% nhân sự CNTT có góc nhìn tích cực. Một năm sau, con số này chỉ còn 47,8%.

Tâm lý bi quan này là điều dễ hiểu. Nhận định ban đầu cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ hỗ trợ người lao động thay vì thay thế họ đã nhường chỗ cho thực tế, khi các công ty thừa nhận đang tiến hành sa thải hàng loạt do tự động hóa.

Không gì minh họa rõ ràng cho mối lo ngại này hơn đợt sa thải tại Block vào tháng trước. Giám đốc điều hành Jack Dorsey thông báo cắt giảm gần một nửa lực lượng lao động toàn cầu của công ty vì các công cụ AI, mà ông khẳng định cho phép các nhóm nhỏ hơn làm được nhiều việc hơn với chất lượng tốt hơn.

Hàng loạt công ty khác cũng đang đi theo con đường này, bao gồm Amazon, Meta, Pinterest và Autodesk. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng AI chỉ đang bị biến thành "vật tế thần" để giúp các công ty trông có vẻ hoạt động hiệu quả và hấp dẫn hơn trong mắt các cổ đông cũng như nhà đầu tư.

Đại dịch dường như đã lùi xa, nhưng nhân sự công nghệ vẫn đang thấm đòn. Các đợt tuyển dụng ồ ạt nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao trong giai đoạn đó đã để lại tình trạng dư thừa nhân viên.

Amazon là ví dụ điển hình cho tình trạng tuyển dụng quá mức thời đại dịch. Gã khổng lồ công nghệ đã sa thải 57.000 người kể từ đầu năm 2022. Dù ban lãnh đạo thừa nhận AI có đóng một phần vai trò, nguyên nhân chính vẫn là nhu cầu cắt giảm số lượng nhân sự đã tuyển trong thời kỳ Covid-19.

Glassdoor lưu ý rằng kết quả khảo sát chưa bao gồm dữ liệu sau ngày 21/2, thời điểm Tòa án Tối cao bác bỏ phần lớn các mức thuế quan của chính quyền ông Donald Trump, một động thái có thể đã thúc đẩy niềm tin của người lao động trong ngắn hạn. Khảo sát cũng chỉ ra rằng niềm tin của nhân sự cấp cao đã sụt giảm mạnh nhất trong năm qua.

(Theo Techspot)