Xu hướng đưa giá trị bản địa vào dòng chảy hội nhập

Trong tiến trình hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp không còn chỉ tập trung vào mở rộng thị trường mà ngày càng chú trọng đến việc xây dựng lợi thế cạnh tranh dựa trên giá trị cốt lõi. Một trong những xu hướng nổi bật là khai thác yếu tố bản địa, từ nguyên liệu, văn hóa đến tri thức truyền thống kết hợp với công nghệ hiện đại để tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu toàn cầu.

Các diễn đàn quốc tế trở thành không gian kết nối, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu

Song song với đó, các tiêu chuẩn về ESG (môi trường, xã hội và quản trị) đang dần trở thành “ngôn ngữ chung” trong thương mại quốc tế. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không những phải có sản phẩm tốt, mà còn cần xây dựng chuỗi giá trị minh bạch, có trách nhiệm và có khả năng đo lường tác động.

Cỏ Mềm giới thiệu, trưng bày sản phẩm tại Diễn đàn giao lưu Văn hóa - Khoa học - Kinh tế Quốc tế 2026. Ảnh: Cỏ Mềm

Chính vì thế, những năm gần đây, các diễn đàn kinh tế, khoa học và văn hóa quốc tế đang đóng vai trò như những điểm kết nối quan trọng, nơi doanh nghiệp có thể giới thiệu mô hình phát triển, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác. Việc tham gia các không gian này không chỉ mang ý nghĩa xúc tiến thương mại, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn toàn cầu.

Cỏ Mềm và cách tiếp cận hội nhập từ nền tảng nội lực

Trong xu hướng đó, mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm - một thương hiệu “thuần made in Việt Nam” - là một trong những doanh nghiệp tiên phong lựa chọn cách tiếp cận hội nhập từ nền tảng nội lực. Thay vì phát triển theo hướng gia công nước ngoài hoặc phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, doanh nghiệp tập trung khai thác các nguồn nguyên liệu thiên nhiên bản địa, kết hợp với tri thức, nghiên cứu khoa học để phát triển sản phẩm.

Cỏ Mềm kết hợp nguyên liệu bản địa với khoa học hiện đại trong phát triển sản phẩm. Ảnh: Cỏ Mềm

Sau hơn 10 năm, Cỏ Mềm đã xây dựng thành công hệ sinh thái với hơn 200 sản phẩm, từ chăm sóc da, tóc, cơ thể, hương thơm đến các sản phẩm chăm sóc gia đình. Hoạt động sản xuất được triển khai tại nhà máy đạt chuẩn cGMP, kết hợp với hệ thống hơn 80 cửa hàng phân phối trực tiếp trên toàn quốc, giúp kiểm soát chất lượng và duy trì tính đồng nhất trong vận hành.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, Cỏ Mềm còn từng bước tham gia các diễn đàn quốc tế nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng kết nối. Mới đây nhất, tại Diễn đàn Giao lưu Văn hóa, Khoa học và Kinh tế Quốc tế tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ), Cỏ Mềm được vinh danh với danh hiệu “Thương hiệu tiên phong đổi mới và phát triển bền vững”. Thương hiệu cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ, trao đổi với các đối tác Ấn Độ và ngoài khu vực về mỹ phẩm.

Diễn đàn lần này quy tụ nhiều tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia từ các quốc gia, hướng tới thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, công nghệ và giáo dục. Trong bối cảnh đó, các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên như tinh dầu, các sản phẩm có thành phần chiết xuất thảo mộc như của Cỏ Mềm nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều đối tác quốc tế.

Mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm được vinh danh tại Diễn đàn Giao lưu Văn hóa, Khoa học & Kinh tế Quốc tế tại New Delhi (Ấn Độ). Ảnh: Cỏ Mềm

Việc tham gia các diễn đàn quốc tế không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội hợp tác, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn sản phẩm, quy trình sản xuất và tính minh bạch trong vận hành. Đây cũng là những yếu tố Cỏ Mềm đã từng bước xây dựng thông qua việc tích hợp các tiêu chí phát triển bền vững vào mô hình kinh doanh.

Cỏ Mềm tiên phong hợp tác phát triển vùng trồng nguyên liệu với nông dân Việt Nam. Ảnh: Cỏ Mềm

Bên cạnh hoạt động sản xuất, doanh nghiệp cũng triển khai các chương trình phát triển vùng nguyên liệu, hợp tác với người dân địa phương nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, đồng thời tạo sinh kế bền vững. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm, một trong những tiêu chí quan trọng trong thương mại quốc tế hiện nay.

Và trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch theo hướng bền vững, những doanh nghiệp có khả năng kết nối giá trị bản địa với tiêu chuẩn quốc tế sẽ có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào thị trường. Hành trình của Cỏ Mềm cho thấy một hướng đi dựa trên sự tích lũy nội lực, từ đó từng bước mở rộng ra các không gian hợp tác quốc tế trong tương lai.

Bích Đào