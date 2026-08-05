Cục CSGT vừa đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu thay đổi phương án tổ chức giao thông, theo hướng không cho phép phương tiện sử dụng làn đường ngược chiều để vượt xe. Đề xuất được đưa ra sau nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hành vi vượt xe lấn làn ngược chiều.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng việc bảo vệ tính mạng người tham gia giao thông phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi sửa đổi một quy định đã áp dụng nhiều năm cần được đánh giá toàn diện, hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm an toàn và hiệu quả tổ chức giao thông.

Cần tăng cường giám sát bằng camera, xử phạt nghiêm các hành vi vượt xe trái quy định thay vì cấm vượt trên mọi tuyến đường.

Theo ông Quyền, hệ thống báo hiệu hiện hành đã quy định rõ những vị trí được phép và không được phép vượt xe. Tại các đoạn có vạch tim đường đứt, phương tiện chỉ được vượt khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn. Đây là quy định được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn thiết kế đường và phương án tổ chức giao thông, không phải quy định ngẫu nhiên.

Ông Quyền phân tích, phần lớn quốc lộ cấp III, cấp IV hiện chỉ có một làn xe mỗi chiều. Nếu cấm hoàn toàn việc vượt qua làn đường ngược chiều, chỉ cần một xe chạy chậm phía trước, toàn bộ dòng phương tiện phía sau sẽ phải di chuyển theo tốc độ của xe đó, làm giảm năng lực thông hành, tăng thời gian vận chuyển và chi phí logistics.

Bên cạnh đó, việc phải bám theo xe chạy chậm trong thời gian dài cũng tạo áp lực tâm lý cho người lái. Khi gặp điều kiện đường thông thoáng, một số tài xế có thể tăng tốc để bù thời gian, từ đó làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông ở các đoạn đường khác.

Quan trọng là tổ chức giao thông đúng và xử lý nghiêm vi phạm

Theo Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, giải pháp căn cơ vẫn là tổ chức giao thông phù hợp với điều kiện thực tế từng tuyến đường.



Những vị trí tiềm ẩn nguy hiểm như đèo dốc, khúc cua, khu vực tầm nhìn hạn chế, gần nút giao hay khu dân cư các cơ quan quản lý sử dụng vạch liền và biển báo cấm vượt. Trong khi đó, các đoạn có điều kiện bảo đảm an toàn được kẻ vạch đứt để phương tiện được phép vượt khi đã quan sát kỹ, bật tín hiệu và không có xe đi ngược chiều.



Theo ông Quyền, hệ thống báo hiệu đường bộ của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở tham khảo thông lệ và các điều ước quốc tế.

Trên những tuyến đường có vạch tim đường đứt, việc cho phép sử dụng làn đường ngược chiều để vượt là quy định phổ biến ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, quyền được vượt luôn đi kèm điều kiện phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Không phải cứ có vạch đứt là người lái xe được phép vượt trong mọi tình huống.



"Người điều khiển phương tiện từ Lào, Campuchia, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác vẫn có thể tham gia giao thông tại Việt Nam theo các quy định hiện hành, cho thấy hệ thống quy chuẩn của Việt Nam đã tương thích với thông lệ quốc tế. Tô cho rằng, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc cấm hay cho phép vượt, mà là tổ chức giao thông hợp lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm", ông Quyền nói.

Một chuyên gia giao thông đường bộ cho rằng thay vì cấm tuyệt đối việc vượt xe qua làn đường ngược chiều, cần tập trung xử lý nghiêm các hành vi vượt trái quy định - nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thời gian qua.

Đó là các trường hợp vượt ở nơi có vạch liền, khu vực cấm vượt, đoạn đường bị che khuất tầm nhìn hoặc cố tình lấn làn khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

"Đây đều là những hành vi có nguy cơ gây va chạm đối đầu với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh việc tăng cường giám sát bằng camera, cần xử phạt nghiêm, thậm chí nghiên cứu áp dụng chế tài mạnh hơn đối với các trường hợp cố ý vi phạm hoặc tái phạm nhiều lần để nâng cao tính răn đe", chuyên gia nhấn mạnh.

Làn trái cao tốc chỉ để vượt: Chạy đúng tốc độ tối đa vẫn phải nhường đường? Cục Đường bộ Việt Nam ủng hộ nghiên cứu tổ chức làn vượt riêng trên cao tốc, theo hướng làn bên trái chỉ dành cho phương tiện thực hiện thao tác vượt và phải luôn thông thoáng.







