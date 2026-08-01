Làn bên trái chỉ dành cho xe vượt

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết nhiều nước như Nhật Bản và các quốc gia châu Âu đã áp dụng mô hình làn vượt trên cao tốc nhằm nâng cao năng lực thông hành.

Theo ông, làn bên trái chỉ dành cho phương tiện thực hiện thao tác vượt. Sau khi vượt xong, tài xế phải trở lại làn lưu thông bình thường.

"Ở nhiều nước châu Âu, xe vượt xong phải lập tức về làn bên phải. Nếu cố tình đi kéo dài ở làn vượt sẽ bị camera ghi nhận và xử phạt", ông Hoài nói.

Mô hình làn vượt được nhiều nước áp dụng để tăng năng lực thông hành và khai thác hiệu quả hạ tầng. Ảnh: Cục CSGT.

Tại Nhật Bản, quy định còn chặt chẽ hơn khi phương tiện không được lưu thông kéo dài ở làn vượt, kể cả khi chạy đúng tốc độ tối đa cho phép.

Theo ông Nguyễn Thanh Hoài, làn vượt phải luôn thông thoáng để xe có nhu cầu vượt có thể thực hiện ngay, thay vì phải nối đuôi sau phương tiện chiếm dụng làn này.

Ông cho biết trên một số tuyến cao tốc ở Việt Nam vẫn xuất hiện tình trạng xe chạy tốc độ không cao nhưng lưu thông kéo dài ở làn bên trái, khiến các phương tiện phía sau không thể vượt, làm giảm năng lực thông hành của tuyến.

Dẫn Điều 13 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, ông Hoài cho biết người điều khiển phương tiện phải đi ở làn bên phải theo chiều lưu thông; khi có xe phía sau xin vượt và đủ điều kiện an toàn thì phải giảm tốc, đi sát về bên phải để nhường đường.

"Thực tế có những xe chỉ chạy khoảng 70 km/h nhưng vẫn đi ở làn bên trái. Khi một xe chiếm dụng làn này, các phương tiện phía sau buộc phải giảm tốc hoặc nối đuôi, ảnh hưởng đến dòng xe lưu thông", ông nói.

Muốn hiệu quả phải có chế tài

Ông Nguyễn Thanh Hoài cho biết Cục Đường bộ Việt Nam ủng hộ nghiên cứu áp dụng làn vượt riêng trên cao tốc, song mô hình này chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm quy định rõ ràng và chế tài đủ mạnh.

Theo ông, hiện chưa có quy định đầy đủ về xử lý hành vi chiếm dụng làn vượt, trong khi ý thức chấp hành của một bộ phận tài xế còn hạn chế. "Nếu không xử lý nghiêm thì rất khó đạt hiệu quả như các nước", ông nói.

Lãnh đạo Cục Đường bộ cho rằng Việt Nam có thể nghiên cứu thí điểm trên một số tuyến cao tốc đủ điều kiện trước khi đánh giá để nhân rộng.

Theo đó, cần quy định rõ trường hợp được sử dụng làn vượt, thời điểm phải trở lại làn lưu thông bình thường, đồng thời xác định cụ thể hành vi chiếm dụng làn vượt làm căn cứ xử phạt.

Ông cũng đề xuất nghiên cứu sử dụng hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý các trường hợp cố tình đi ở làn vượt không đúng quy định.

Phụ thuộc điều kiện hạ tầng

Theo ông Nguyễn Thanh Hoài, việc tổ chức làn vượt phải dựa trên điều kiện hạ tầng của từng tuyến cao tốc, bên cạnh việc hoàn thiện chế tài xử lý.

Ông cho rằng không phải mọi tuyến cao tốc đều có thể áp dụng cùng một mô hình. Việc tổ chức giao thông cần tính đến lưu lượng xe, số làn, tốc độ thiết kế và đặc điểm địa hình của từng tuyến.

Chuyên gia cho rằng việc tổ chức làn vượt bên trái cần phù hợp với năng lực hạ tầng và lưu lượng phương tiện trên từng tuyến cao tốc. Ảnh: Đình Hiếu

Ông Hoài dẫn kinh nghiệm tại nhiều quốc gia, trên các tuyến đường miền núi thường bố trí thêm làn leo dốc dành cho xe tải nặng hoặc phương tiện chạy chậm, giúp các xe này tách khỏi dòng lưu thông chính.

Đồng tình với quan điểm trên, một chuyên gia giao thông cho rằng làn vượt bên trái là thông lệ ở nhiều nước, nhưng khi áp dụng tại Việt Nam cần tính đến điều kiện hạ tầng và lưu lượng phương tiện.

Theo chuyên gia, nhiều tuyến cao tốc trong nước thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm hoặc dịp lễ, Tết. Khi các làn xe đều kín phương tiện, việc dành riêng một làn chỉ để vượt sẽ khó khả thi.

"Đường được thiết kế cho một năng lực khai thác nhất định. Khi lưu lượng xe vượt quá giới hạn đó, việc tổ chức giao thông cũng trở nên phức tạp hơn", chuyên gia nói.

Để mô hình làn vượt phát huy hiệu quả, ngoài việc hoàn thiện quy định pháp luật, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng năng lực khai thác và tổ chức giao thông phù hợp với từng tuyến.