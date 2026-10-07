Nhiều tài xế có thói quen tắt máy khi dừng đèn đỏ lâu để tránh tiêu hao nhiên liệu, trong khi không ít người vẫn để xe nổ máy. Cách nào hợp lý hơn khi di chuyển trong phố?

Tôi thường xuyên di chuyển trong nội đô, gặp không ít nút giao có thời gian chờ đèn đỏ từ 90 giây đến gần 2 phút. Những lúc này, nếu xe phải đứng yên khá lâu, tôi thường cân nhắc tắt máy thay vì để động cơ nổ không tải trong suốt thời gian chờ.

Về nguyên tắc, tắt máy khi xe dừng lâu sẽ tránh việc động cơ tiếp tục tiêu thụ nhiên liệu trong lúc không di chuyển. Tuy nhiên, nếu gặp chu kỳ đèn ngắn, vừa tắt máy xong đã phải khởi động lại thì tôi lại không chắc cách nào hợp lý hơn. Chưa kể, việc khởi động liên tục cũng khiến tôi băn khoăn về ắc quy, mô tơ đề và độ bền của các bộ phận liên quan.

Một số mẫu xe hiện nay có sẵn hệ thống tự động tắt động cơ khi dừng và khởi động lại khi người lái muốn đi tiếp. Nhưng với những xe không có tính năng này, việc chủ động tắt máy khi chờ đèn đỏ vẫn phụ thuộc khá nhiều vào thói quen của từng người.

Tôi muốn hỏi những người đã sử dụng xe lâu năm: với thời gian chờ đèn đỏ khoảng 1-2 phút, mọi người thường để máy nổ hay tắt máy? Nếu gặp những nút giao có chu kỳ đèn thay đổi, lúc phải chờ lâu, lúc chỉ 30-40 giây thì mọi người có thay đổi cách xử lý không?

Đặc biệt, nếu thường xuyên tắt máy rồi khởi động lại trong quá trình đi phố, liệu mức nhiên liệu tiết kiệm được có đáng kể so với những hao mòn phát sinh do việc khởi động nhiều lần? Tôi quan tâm hơn đến kinh nghiệm sử dụng thực tế, nhất là với những xe đã qua vài năm vận hành.

Bạn đọc Linh Hoàng (Long Biên, Hà Nội)

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