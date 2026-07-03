Liên tiếp ghi nhận các cột mốc quan trọng trên thị trường vốn

Ngày 29/6, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã thông báo đưa cổ phiếu MCH ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ sau khi doanh nghiệp đã khắc phục các điều kiện liên quan.

Việc được đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ giúp MCH mở rộng khả năng tiếp cận dòng tiền trên thị trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện thanh khoản và mở rộng tệp nhà đầu tư.

Cùng thời điểm, trong báo cáo dự báo kỳ rà soát quý III/2026, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo MCH có thể được bổ sung vào rổ VN30 nhờ đáp ứng các tiêu chí về vốn hóa và thanh khoản. Nếu được bổ sung vào VN30, MCH sẽ trở thành cổ phiếu được các quỹ ETF mô phỏng chỉ số phân bổ vốn theo tỷ trọng mới. Theo ước tính của BSC, nếu được thêm vào chỉ số, các ETF tham chiếu VN30 có thể cần mua khoảng 3,02 triệu cổ phiếu MCH, tương ứng giá trị khoảng 387 tỷ đồng, đưa MCH trở thành cổ phiếu được mua nhiều nhất trong kỳ cơ cấu này.

Song song với đó, theo đánh giá mới nhất của chứng khoán Vietcap, MCH cũng có nhiều khả năng được bổ sung vào FTSE Emerging Markets Index nếu tiếp tục duy trì các điều kiện hiện tại đến ngày chốt dữ liệu 30/6. Theo Vietcap, vốn hóa, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) và room ngoại của MCH đều đã vượt yêu cầu, trong khi tiêu chí còn lại là thanh khoản được đánh giá đang đi đúng lộ trình để đáp ứng trong kỳ đánh giá này.

Việc đồng thời được dự báo gia nhập VN30 và FTSE Emerging Markets Index cho thấy MCH đang từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường vốn, từ quy mô vốn hóa, thanh khoản đến tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Nếu được bổ sung vào các bộ chỉ số này, MCH sẽ có thêm cơ hội được các quỹ ETF và nhà đầu tư tổ chức phân bổ vốn, qua đó mở rộng tệp cổ đông, gia tăng thanh khoản và nâng cao mức độ hiện diện trên thị trường.

Củng cố nội lực kinh doanh

Các cột mốc trên thị trường vốn diễn ra trong bối cảnh Masan Consumer tiếp tục duy trì nền tảng tăng trưởng tích cực. Báo cáo từ Masan Consumer cho thấy, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt 12.732 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ, tiếp tục bám sát kế hoạch tăng trưởng 11–15% của cả năm.

Retail Supreme tiếp tục mở rộng độ phủ và nâng cao chất lượng phân phối, góp phần gia tăng hiệu quả đưa các thương hiệu chủ lực như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Chanté và Homey đến gần người tiêu dùng hơn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ tung sản phẩm mới.

Song song với tăng trưởng kinh doanh, Masan Consumer cũng tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao với các vị trí phụ trách tăng trưởng kinh doanh, vận hành và chuyển đổi số chuỗi cung ứng, qua đó nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị nền tảng tổ chức cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Việc được cấp margin, được dự báo có thể gia nhập VN30 và có khả năng góp mặt trong FTSE Emerging Markets Index cho thấy những cải thiện trong hoạt động kinh doanh và năng lực quản trị của Masan Consumer đang từng bước được phản ánh trên thị trường vốn. Nếu các cột mốc này được hiện thực hóa, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn dài hạn, cải thiện thanh khoản cổ phiếu và củng cố vị thế trong nhóm doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Masan Consumer (HOSE: MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong rất nhiều hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới.

(Nguồn: Masan Consumer)