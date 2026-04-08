Khái niệm giao dịch ký quỹ Giao dịch ký quỹ (Margin) là hình thức nhà đầu tư vay tiền từ công ty chứng khoán (CTCK) để mua chứng khoán. Trong hình thức này, nhà đầu tư sử dụng chính số cổ phiếu đã mua hoặc các tài sản hiện có trong tài khoản làm tài sản đảm bảo cho khoản vay,,. Về bản chất, đây là một khoản vay ngắn hạn giúp nhà đầu tư gia tăng sức mua để thực hiện các giao dịch có giá trị vượt quá số vốn tự có hiện có.

Tỷ lệ ký quỹ và đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ: Là tỷ lệ giữa giá trị tài sản ròng (vốn tự có) trên tổng giá trị danh mục chứng khoán trong tài khoản ký quỹ.

Công thức phổ biến là: Tỷ lệ ký quỹ = (Giá trị tài sản ròng) / (Tổng giá trị danh mục đầu tư) x 100.

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (Initial Margin): Là tỷ lệ tối thiểu nhà đầu tư phải có trước khi thực hiện lệnh mua ký quỹ.

Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Maintenance Margin): Là mức tỷ lệ tối thiểu mà nhà đầu tư phải duy trì liên tục để tài khoản ở trạng thái an toàn.

Đòn bẩy tài chính: Việc sử dụng ký quỹ cho phép nhà đầu tư dùng đòn bẩy để mua nhiều cổ phiếu hơn. Tỷ lệ đòn bẩy phổ biến thường là 1:2 (có 1 đồng vốn được vay thêm 1 đồng), một số trường hợp cổ phiếu tốt có thể đạt tỷ lệ 1:3.

Lợi ích và rủi ro margin Lợi ích: Khuếch đại lợi nhuận: Giúp gia tăng tỷ suất sinh lời trên vốn gốc khi thị trường tăng trưởng đúng kỳ vọng.

Tận dụng cơ hội: Cho phép nhà đầu tư nắm bắt các cơ hội đầu tư ngắn hạn ngay cả khi chưa có đủ vốn tích lũy.

Tối ưu hóa dòng vốn: Giúp phân bổ danh mục linh hoạt và đa dạng hơn. Rủi ro: Khuếch đại thua lỗ: Nếu giá cổ phiếu giảm, mức lỗ trên vốn gốc sẽ mở rộng nhanh hơn nhiều so với việc chỉ dùng vốn tự có,,.

Áp lực lãi vay: Lãi suất vay margin tính theo ngày sẽ bào mòn lợi nhuận hoặc làm tăng mức lỗ nếu cổ phiếu đi ngang hoặc giảm,,.

Áp lực tâm lý: Nhà đầu tư dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn, đưa ra quyết định sai lầm khi tỷ lệ ký quỹ sụt giảm mạnh,.

Margin call là gì Margin Call (Lệnh gọi ký quỹ) là thông báo từ CTCK yêu cầu nhà đầu tư bổ sung thêm tài sản (tiền hoặc chứng khoán) hoặc bán bớt cổ phiếu khi tỷ lệ ký quỹ thực tế giảm xuống dưới ngưỡng an toàn (tỷ lệ ký quỹ đảm bảo/duy trì). Nếu sau thời gian quy định (thường không quá 3 ngày làm việc) mà nhà đầu tư không đưa được tỷ lệ ký quỹ về mức an toàn, CTCK sẽ thực hiện Force Sell (Bán giải chấp) — chủ động bán chứng khoán trong tài khoản để thu hồi nợ.

Lãi suất margin Lãi suất margin là chi phí nhà đầu tư phải trả cho CTCK khi sử dụng vốn vay. Lãi suất này thường được tính theo ngày và áp dụng trên dư nợ thực tế. Theo thông tin gần đây, mặt bằng lãi suất margin tại nhiều công ty chứng khoán đã tăng lên mức 13% - 14%/năm (tương đương khoảng 0,0356% - 0,0389%/ngày). Mức lãi suất cụ thể phụ thuộc vào chính sách của từng CTCK và các gói dịch vụ khác nhau dành cho khách hàng mới hoặc khách hàng phổ thông.